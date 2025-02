Schock in Villingen-Schwenningen: Mutter soll Söhne und sich selbst getötet haben

Drei Leichen werden in einem Wohnhaus gefunden. Der Verdacht: Eine Mutter soll ihre beiden Söhne und dann sich getötet haben. Der Vater fand sie leblos beim Nachhausekommen.

Eine Frau soll nach ersten Ermittlungen ihre beiden Söhne und dann sich selbst getötet haben. Ein Vater hatte beim Nachhausekommen kurz vor 18 Uhr seine Ehefrau und seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren leblos in einer Wohnung in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald gefunden, wie die Polizei mitteilte. Alle hätten Stichverletzungen aufgewiesen. Zunächst hatte der "Schwarzwälder Bote" über den Leichenfund berichtet.

Ermittlungen dauern an

Eine Polizeisprecherin wollte am Mittwochmorgen (5. Februar) auf Anfrage keine Details nennen und verwies darauf, sich mit der Staatsanwaltschaft darauf verständigt zu haben, im Laufe des Tages Angaben zu dem Fall zu machen. Sie sagte lediglich, dass die Todesermittlungen noch liefen.

Kriminaltechniker:innen seien bis spät in die Nacht mit der Spurensicherung beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Polizei habe ein Messer gefunden, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte. Dem Bericht zufolge befragten Ermittler am Dienstagabend (4. Februar) die Nachbarn in der Wohngegend.

Villingen-Schwenningen liegt im Süden Baden-Württembergs und hat nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner.