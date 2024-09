Schusswaffenattacke: Vier Tote in U-Bahn außerhalb von Chicago

In den USA kam es erneut zu einer tödlichen Attacke durch Schusswaffen. Außerhalb der Stadt Chicago seien vier Personen in einer U-Bahn getötet worden, wie die US-Polizei mitteilt.

In einer U-Bahn außerhalb der US-Metropole Chicago sind vier Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am frühen Morgen in einer U-Bahn im Vorort Forest Park westlich von Chicago ereignet, teilte die örtliche Polizei mit.

Ein Verdächtiger sei festgenommen und eine Waffe sichergestellt worden. Es gebe keine weitere Bedrohung. Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Schusswaffenattacken gehören in den USA zum Alltag. Allein in Chicago wurden am Wochenende laut dem US-Fernsehsender CBS jenseits dieses Vorfalls bei verschiedenen anderen Vorkommnissen mindestens drei weitere Menschen erschossen und mindestens zehn Menschen durch Schüsse verletzt.