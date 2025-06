Das erste in Deutschland entwickelte Flugzeug seit über 20 Jahren: Der Flieger D328eco wurde offiziell vorgestellt. Wie die Maschine aussieht, erfahren Sie hier im Video.

Das inländische Unternehmen Deutsche Aircraft hat ein ganz besonderes Ziel vor Augen: Der Flugzeugbauer will mit dem Flieger D328eco eines der sparsamsten Regionalflugzeuge der Welt auf den Markt bringen. Am Mittwoch (28. Mai) wurde der erste Prototyp dieses Flugzeugs offiziell vorgestellt. Es ist der erste Flieger seit über 20 Jahren, der vollständig in Deutschland entwickelt und gebaut wurde.

Wie das Regionalflugzeug D328eco aussieht und was die Maschine so besonders macht, erfahren Sie im kostenlosen Joyn-Video - hier klicken!

