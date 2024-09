Forscher:innen entdeckten im Pazifik einen gigantischen Unterwasserberg und fanden dort zahlreiche unbekannte Arten. Beeindruckend: Die Entdeckung hebt die enorme Artenvielfalt dieser wenig erforschten Region hervor.

Das Wichtigste in Kürze Ein Team des Schmidt Ocean Institute entdeckte einen neuen Unterwasserberg, der als möglicher Hochsee-Schutzbereich in Betracht gezogen wird.

Die Wissenschaftler:innen fanden neue Arten, darunter den seltenen Promachoteuthis-Tintenfisch und den Casper-Oktopus, sowie zwei ungewöhnliche Bathyphysa-Staatsquallen.

Über 150 unbekannte Arten wurden entdeckt, was die außergewöhnliche Artenvielfalt und die Notwendigkeit weiterer Erforschung und Schutz dieser tiefseeischen Region betont.

In den unerforschten Weiten des Pazifiks, wo das Licht der Sonne nie hinreichend eindringt und die Temperaturen frostig sind, haben Wissenschaftler:innen eine Entdeckung gemacht, die an Science Fiction erinnert: einen gewaltigen Unterwasserberg, der fast viermal so hoch ist wie der Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt.

Wissenschaftler enthüllen verborgene Welt in der Pazifik-Tiefsee

Dieser riesige Berg birgt eine geheimnisvolle Welt, die sich als Schatztruhe unbekannter Kreaturen entpuppt. Unter den Entdeckungen sind die erste Filmaufnahme eines lebenden Promachoteuthis-Tintenfischs und die Sichtung eines mysteriösen Casper-Oktopus. Besonders faszinierend sind die zwei seltenen Bathyphysa-Staatsquallen, die wegen ihrer fadenartigen Erscheinung den Spitznamen "fliegende Spaghetti-Monster" erhalten haben.

In dem Video oben sehen Sie Bilder der beeindruckenden Unterwasser-Kreaturen.

Das Forschungsteam des Schmidt Ocean Instituts aus Kalifornien stieß während einer 28-tägigen Expedition auf diesen atemberaubenden Unterwasserberg. Laut der Ankündigung des Instituts liegt der Berg etwa 1.448 Kilometer vor der Küste Chiles und ist Teil einer Gebirgskette von außergewöhnlicher Artenvielfalt. Über 150 bislang unbekannte Arten wurden entdeckt.

