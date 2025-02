Sie wurde nur 39 Jahre alt: "Buffy"-Star Michelle Trachtenberg tot aufgefunden

Mit Serien wie "Buffy - Im Bann der Dämonen" oder "Gossip Girl" wurde Michelle Trachtenberg berühmt. Jetzt ist die Schauspielerin US-Medien zufolge im Alter von 39 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Sie wurde vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" bekannt. Die Schauspielerin wurde tot in ihrer Wohnung in New York gefunden, berichtet die "New York Times". Eine genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, schreibt die "NYT" unter Berufung auf die US-Polizei.

Michelle Trachtenberg wurde 1985 in New York geboren und begann ihre Karriere bereits im Kindesalter. Sie war in zahlreichen Werbespots und kleineren Rollen zu sehen, bevor sie Anfang der 2000er Jahre mit ihrer Rolle als Dawn Summers in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" ihren großen Durchbruch feierte. Diese Rolle machte sie international bekannt und öffnete ihr die Türen zu weiteren erfolgreichen Projekten. Besonders in der Serie "Gossip Girl" konnte sie erneut ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen und gewann eine große Fangemeinde.

Gesundheitliche Probleme

In den letzten Jahren hatte Trachtenberg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Berichten zufolge unterzog sie sich zuletzt einer Lebertransplantation, was auf ernsthafte gesundheitliche Herausforderungen hindeutet. Diese Operation könnte ein Hinweis auf die gesundheitlichen Schwierigkeiten sein, die sie möglicherweise belasteten. Zuletzt hatte sich Fans nach einem Instagram-Post der Schauspielerin Sorgen gemacht.