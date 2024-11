Sechs Staffeln Gossip Girl. Das sind nicht nur viele Stunden Drama, Intrigen und Herzschmerz. Die Storyline besteht aus derart vielen Irrungen und Wirrungen, dass die Logik an der ein oder anderen Stelle auf der Strecke bleibt. Die folgenden Plotholes bringen uns teils zum Schmunzeln, teils verdrehen wir die Augen …

1. Die Beziehung von Serenas Eltern

Ohne Vorankündigung taucht in Staffel drei plötzlich der Vater von Serena (Blake Lively) auf und fängt an, Lily unter Drogen zu setzen, um sie an sich zu binden und alle Welt glauben zu lassen, sie habe Krebs. Ziemlich dark, aber ok, Intrigen solcher Art sind wir aus "Gossip Girl" gewohnt. Zu weit gehen die Serienmacher dann aber unserer Meinung nach damit, dass die Eltern am Ende der Serie tatsächlich wieder ein Paar sind – ohne Erklärung! Obwohl Lily weiß, was William ihr angetan hat. Irre!

2. Nates Karriere

Innerhalb kürzester Zeit von der High School zum Bürgermeister-Kandidaten – und zwischenzeitlich auch mal Chefredakteur. Was?! Schon klar, in der Serie sind viele der Charaktere unwahrscheinlich privilegiert und reich, aber ein derartiger Werdegang geht dann doch ins Absurde.

3. Alkohol für Minderjährige

Für die Elite mögen nicht immer die gleichen Regeln gelten wie für das gemeine Volk. Und der ein oder andere amerikanische Staatsbürger trinkt wohl auch schon vor dem legalen Mindestalter von 21 Alkohol. Aber vermutlich nicht auf öffentlichen Partys, Charity-Veranstaltungen und Co. Und dass ein Minderjähriger (Chuck, gespielt von Ed Westwick) einen Club betreibt, setzt dem Ganzen die Krone auf.

4. Der Auftritt von Scott Rosson

Überraschung, Lily und Rufus haben ein gemeinsames Kind! Als diese Bombe im Leben von Serena, Dan und Co. explodiert, ist die Aufregung verständlicherweise groß. Weniger verständlich: Halbbruder Scott taucht zwar auf der Hochzeit von Lily und Rufus auf, trifft dort zum ersten Mal auf seine biologischen Eltern – doch danach hören und sehen wir nie wieder etwas von ihm. Komisch, oder?

5. Eine Figur wird einfach ausgetauscht

Es kommt häufiger vor, dass Rollen nach der Pilotfolge kommentarlos von einem anderen Schauspieler oder einer anderen Schauspielerin übernommen werden. Das kann verschiedene Gründe haben: Die Chemie zwischen den Charakteren stimmt vielleicht nicht. Vielleicht gibt es Termin-Probleme. Oder es wird deutlich, dass die Rolle sich in eine andere Richtung entwickeln wird, als zunächst angenommen. Nicht nur bei "Buffy", "The Office", "Game of Thrones", "Friends" und "New Girl" war das der Fall, auch bei "Gossip Girl" ist es passiert: Ist dir aufgefallen, dass Blairs Mutter Eleanore in der ersten Folge von Florencia Lozano und später von Margaret Colin gespielt wird?

6. Serenas Handy

Ja, wir nennen es bewusst Handy, denn besonders smart waren die Klapptelefone damals noch nicht. Aber immerhin: Ein paar verpixelte Fotos konnte man darauf schon speichern. Diese schaut Serena sich in einem Anflug von Nostalgie an, während sie nach dem Chaos-Brunch (Staffel 1, Folge 2) durch die Straßen streift. Dann wirft sie das Handy ganz dramatisch in einen öffentlichen Mülleimer. Abgesehen davon, dass das selbst für eine Upper Eastsiderin ganz schön dekadent ist, handelt es sich hier um einen Logikfehler – in späteren Szenen hat Serena exakt dasselbe Handy wieder in der Hand.

7. Und Handys im Gefängnis?

Bleiben wir beim Thema Telefon: Erinnert ihr euch daran, dass Serenas Lehrer Ben dank Lily im Gefängnis landet? Von dort aus schmiedet der zu Unrecht Beschuldigte dann mit seiner Schwester Rachepläne – per Textnachricht. Dass Inhaftierte Handys nutzen dürfen, wäre uns neu …

8. Die Identität von Gossip Girl

Kommen wir zum Aufreger-Plothole Nummer 1: Dan Humphrey als Gossip Girl. Zwar kann man im Laufe der Staffeln einige Anzeichen finden, die dafür sprechen, aber es gibt mindestens genauso viele Situationen, die Lonely Boy als Gossip Girl absolut unplausibel machen. Selbst Penn Badgley hat in einem Interview zugegeben, dass diese Auflösung keinen Sinn ergibt. Man merkt einfach, dass die Macher der Serie selbst nicht von Anfang an wussten, wer hinter dem Klatsch-Blog stecken sollte. Verständlich, dass viele Fans vom Serienfinale enttäuscht waren.