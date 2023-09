Deutschlands Siegesserie bei dieser Basketball-WM in Japan reißt nicht ab. Auch gegen Slowenien liefern sich die deutschen Spieler rund um Schröder, Bonga und Co. ein Top-Spiel. Mit dem Sieg geht es nun in die K.O.-Runde der WM.

Das Wichtigste in Kürze Die deutschen Basketballer gewinnen auch das fünfte Gruppenspiel in Folge deutlich gegen Slowenien.

Nach einem körperlich und emotional aufreibenden ersten Viertel gewinnen die Deutschen souverän mit 100 : 71 Punkten.

Mit einer enorm starken Leistung zieht das Team von Gordon Herbert nun ins Viertelfinale ein.

Es war kein einfaches Spiel gegen die Mannschaft rund um Top-Spieler Luka Dončić in der letzten Gruppenphase dieses Turniers. Die Slowenen stiegen mit einer aggressiven Weise in das Spiel ein und überraschten so die deutsche Mannschaft. Im ersten Viertel kam das Team um Dennis Schröder daher fast nicht ins Spiel. Mehrere Bälle wurden vergeben, die Slowenen konnten teilweise mit über 10 Punkten Vorsprung an den Deutschen vorbeiziehen. Ein weiterer Schockmoment für die deutsche Mannschaft war ein aus der Frustration entstandener Streit zwischen Team-Kapitän Dennis Schröder und Bundestrainer Gordon Herbert.

Hitziges erstes Viertel: Streit zwischen Schröder und Herbert

Nachdem Schröder im ersten Viertel heftig auf seinen Teamkollegen Daniel Theis einredete und seinem Headcoach Herbert daraufhin nicht richtig zuhörte, wies Gordon Herbert seinen Lead-Spieler mit Nachdruck an, sich hinzusetzen und zuzuhören. Dabei packte Herbert Dennis Schröder deutlich am Arm.

Schröder blieb daraufhin stehen und konterte die Worte des Bundestrainers: "Rede nicht so mit mir." Herbert ließ den Spielführer nach der hitzigen Auszeit zunächst auf der Bank und brachte den jungen Justus Hollatz in die Partie. Schröder und Theis, die sich schon lange kennen und als Freunde gelten, hatten sich später im zweiten Viertel im Arm und sprachen sich aus.

Nach dem hitzigen Start kamen die deutschen Basketballer dann langsam ins Spiel. Schröder führte die deutsche Auswahl mit 24 Punkten an. Auch Bonga, Theis und Thiemann glänzten wieder einmal auf dem Court. Auf der slowenischen Seite kam NBA-Star Luka Dončić vor 6634 Zuschauern auf 23 Zähler. Der 24-Jahre alte Slowene war bisher in jedem Spiel seiner Mannschaft Top-Scorer, erzielte jedes Mal im Schnitt 20 Punkte. Dieses Mal gelang es ihm jedoch nicht, das Spiel zugunsten seines Teams herumreißen.

Auf wen Deutschland im Viertelfinale am Mittwoch in der philippinischen Hauptstadt Manila trifft, entscheidet sich erst am Sonntagnachmittag. Dann spielt noch Spanien gegen Kanada in der Gruppe L.

Zukunft Franz Wagners in dieser WM weiterhin unsicher

Auch in diesem Spiel musste Bundestrainer Gordon Herbert erneut auf seinen Jungstar Franz Wagner verzichten, der wegen seiner Knöchelverletzung bereits das vierte Spiel in Serie verpasst. Der 22-Jährige war im Auftaktspiel gegen Japan umgeknickt und muss seither pausieren. Ob es für das Viertelfinale am Mittwoch in Manila reicht, ist weiterhin offen. Details zu Wagners Verletzung nannte der DBB bisher nicht. Der Profi der Orlando Magic trainierte in dieser Woche schon wieder, allerdings hauptsächlich einzeln und ohne Kontakt.