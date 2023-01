Soldaten für Tesla: Fabrik in Brandenburg wirbt um Militär-Angehörige der Bundeswehr

Der Elektroautohersteller Tesla wirbt um Personal mit ungewöhnlichen Stellenanzeigen. Erst wurde ein Geheimdienstmitarbeiter gesucht; nun Militärangehörige. Grund sei der Ausbau des Standortes in Grünheide (Brandenburg).

Das Wichtigste in Kürze Firmenchef Elon Musk beabsichtige, die Produktionsstätte seiner Elektroautos in Grünheide bei Berlin auszubauen.

Hierzu soll die Anzahl der Mitarbeitenden von 7.000 auf 12.000 aufgestockt werden.

Gesucht werden – laut einer Stellenanzeige von Tesla – Mitarbeiter:innen mit einer militärischen Laufbahn.

Tesla möchte seinen Standort in Grünheide (Brandenburg) ausbauen. Hierfür sucht der Firmengründer Elon Musk Personal und wirbt dabei um Soldaten und Militär-Angehörige, wie "t-online" berichtet.

So richte sich eine entsprechende Anzeige des Unternehmens an ehemalige Mitglieder der Bundeswehr sowie an Soldaten, deren Dienstzeit bald endet.

Auch für andere Standorte in Deutschland werden Angehörige des Militärs gesucht.

Vor Kurzem suchte Tesla einen Geheimdienstermittler

Erst vor Kurzem suchte Tesla für sein Werk in Brandenburg einen "Security Intelligence Investigator" – also einen Geheimdienstermittler mit mehreren Jahren Berufserfahrung in einem Geheimdienst oder einer Polizeibehörde. Dieser sollte als eine Art "interner Firmenspion" in Grünheide fungieren und sei "für den Schutz des geistigen Eigentums, der Geschäftsgeheimnisse und der vertraulichen Informationen von Tesla verantwortlich", wie "golem.de" berichtet.

Wer wird gesucht?

Laut Stellenausschreibung sucht Tesla nun "Soldaten jeglicher Werdegänge, Ränge und Erfahrungen". Zudem sollten die Bewerber:innen "eine strukturierte, lösungsorientierte, organisierte und selbstständige Arbeitsweise" besitzen.

Der US-Elektroautobauer biete im Gegenzug seinen Bewerber:innen "Soldatentage – vor Ort und online" an. Vermutlich eine Art "offene Tür" für Militärangehörige. Aber auch "30 Tage Urlaub" sowie "ein wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Leistungspaket einschließlich Tesla-Aktien" seien in der Stelle enthalten. Der "Buddy" an der Seite des neuen Mitarbeitenden, der einen ähnlichen Weg von der Bundeswehr zu Tesla gegangen sei, werde ebenfalls gestellt.

Was plant Tesla?

Zur Zeit beschäftige Tesla in Brandenburg nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Mitarbeiter:innen, wie "t-online" schreibt. Diese sollen auf 12.000 aufgestockt werden, da das Unternehmen beabsichtige, seine Produktionsstätte zu erweitern. Insbesondere die Produktionskapazität im nördlichen Teil des Geländes solle verstärkt werden. Umweltverbände und Anwohner hatten sich lange dagegen gewehrt, bis Anfang Dezember der Gemeindevertreter den Weg für den Ausbau frei gab.