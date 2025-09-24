"Soll in schlechten Quoten verrotten": Trump attackiert Jimmy Kimmel

Nach der kurzfristigen Absetzung kehrte Jimmy Kimmel ins US-Fernsehen zurück – sehr zum Ärger von Donald Trump. Der Ex-Präsident sieht in dessen Rückkehr eine "illegale Wahlkampfspende".

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump schießt scharf gegen die Rückkehr von Jimmy Kimmel ins US-Fernsehen.

In einem wütenden Truth-Social-Post wirft er dem Sender ABC "Fake News" und politische Parteilichkeit vor.

Sogar rechtliche Schritte stellt der Ex-Präsident in den Raum.

US-Präsident Donald Trump hat mit scharfen Worten auf das Comeback von Jimmy Kimmel reagiert. Der Republikaner äußerte sich auf seinem Netzwerk Truth Social empört über die Entscheidung des US-Senders ABC, Kimmel wieder ausstrahlen zu lassen: "Ich kann nicht glauben, dass die ABC Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben haben", schrieb Trump. Er behauptete weiter: "Das Weiße Haus war von ABC darüber informiert worden, dass seine Show abgesetzt wurde!"

In seinem Post griff Trump Kimmels Beliebtheit und journalistische Unabhängigkeit frontal an: "Sein Publikum ist WEG, und sein 'Talent' war nie vorhanden." Weiter behauptete der Ex-Präsident, dass Kimmel "zu 99 % positive Demokraten-Müll" sende und damit "ein weiterer Arm des DNC" (der Demokratischen Partei) sei.

Drohung sorgt für Aufregung

Trump deutete sogar mögliche rechtliche Schritte gegen den Sender ABC an: "Soweit ich weiß, wäre das eine massive illegale Wahlkampfspende." Sein unmissverständliches Appell: "Jimmy Kimmel soll in seinen schlechten Quoten verrotten."

Hintergrund des Streits ist die einwöchige, zwischenzeitliche Absetzung von "Jimmy Kimmel Live!". Grund dafür waren Kimmels Aussagen rund um den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel stellte in seiner Rückkehr-Sendung klar: "Es war nie meine Absicht, den Mord an einem jungen Mann zu verharmlosen." Laut der Walt Disney Company, zu der ABC gehört, wurde die Show vergangene Woche pausiert, um die angespannte Lage im Land nicht weiter zu verschärfen. Nach intensiven Gesprächen mit dem Moderator ging die Sendung am Dienstag (23. September) wieder regulär auf Sendung.

