Anzeige
Haushalt 2026

Generaldebatte, die zweite: Hier den Bundestags-Livestream ansehen

  • Veröffentlicht: 23.09.2025
  • 17:34 Uhr
  • Christopher Schmitt
Das Geld ist knapp, die Koalition um Kanzler Merz (rechts) muss sparen.
Das Geld ist knapp, die Koalition um Kanzler Merz (rechts) muss sparen.© REUTERS

Schon wieder Klärungsbedarf im Bundestag: In der zweiten Generaldebatte innerhalb einer Woche spricht auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Kommt es erneut zum hitzigen Wortgefecht? Hier im kostenlosen Joyn-Livestream ansehen.

Anzeige

Zwei Generaldebatten im Bundestag innerhalb einer Woche: Das hat es - wenn überhaupt - schon lange nicht mehr gegeben. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Mittwoch (23. September) wieder 25 bis 30 Minuten sprechen. Es wird interessant sein, wie er sich von seiner Reformrede in der vergangenen Woche abhebt. Für die Generaldebatte mit dem Fokus auf den Haushalt 2026 hat der Kanzler auf eine Reise zur hochkarätig besetzten UN-Vollversammlung nach New York verzichtet.

Bei der Generaldebatte kommen neben Merz auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen zu Wort. In der vergangenen Woche hatte AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel den Kanzler scharf attackiert, ihm erneut den Bruch von Wahlversprechen und "Kriegstreiberei" in der Ukraine vorgeworfen. Auch diesmal wird sie die erste Rede halten. Kritik am Kanzler gab es aus der Opposition jedoch auch von Grünen und Linken.

Sehen Sie HIER die Generaldebatte am Mittwoch ab 9 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn:

Merz Bundestag

Die Generaldebatte im Bundestag HIER im kostenlosen Livestream

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • Bundestag: "Generaldebatte zum Etat des Kanzleramtes"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Trump Britain
News

Trump führt Kulturkrieg gegen Europa: Studie deckt Einflussnahme auf

  • 23.09.2025
  • 17:41 Uhr
Trump
News

Trump feuert gegen Vereinte Nationen: UN schaffen "neue Probleme"

  • 23.09.2025
  • 17:33 Uhr
GERMANY-BUDGET/
News

Ringen um den Haushalt 2026: Diese Ausgaben plant Schwarz-Rot

  • 23.09.2025
  • 16:59 Uhr
Taylor Swift
News

Taylor Swifts neuer Film: Rekord-Vorverkauf und bald in deutschen Kinos

  • 23.09.2025
  • 16:25 Uhr
MiG-31 Abfangjäger
News

NATO mit Warnung an Russland: Notfalls mit Gewalt gegen Luftraumverletzungen

  • 23.09.2025
  • 15:21 Uhr
Präsidentin der Republik Moldau, Sandu, warnt kurz vor der Präsidentschaftswahl in ihrem Land vor russischer Einmischung.
News

Putins Saboteure: Moldaus Präsidentin warnt vor russischer Einmischung

  • 23.09.2025
  • 14:40 Uhr
Annalena Baerbock ist erst die fünfte weibliche Vorsitzende der UN-Generalversammlung.
News

Baerbock: "Frauenrechte sind nirgendwo vom Himmel gefallen"

  • 23.09.2025
  • 14:12 Uhr
In einer neuen INSA-Umfrage überholt die AfD die Union. Auch Kanzler Merz stürzt in der Beliebtheitsskala ab.
News

Neue Umfrage: Merz stürzt ab - Union hinter AfD

  • 23.09.2025
  • 12:33 Uhr
Drohnen legen Flughafen in Kopenhagen lahm
News

Drohnen an Flughäfen in Kopenhagen und Oslo - dänische Regierungschefin: "Anschlag"

  • 23.09.2025
  • 12:27 Uhr
USA-UTAH/SHOOTING-CHARLIE KIRK
News

Antifa als Terrorgruppe? Warum Trumps Dekret umstritten ist

  • 23.09.2025
  • 12:14 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12