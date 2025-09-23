Generaldebatte, die zweite: Hier den Bundestags-Livestream ansehen

Schon wieder Klärungsbedarf im Bundestag: In der zweiten Generaldebatte innerhalb einer Woche spricht auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Kommt es erneut zum hitzigen Wortgefecht? Hier im kostenlosen Joyn-Livestream ansehen.

Zwei Generaldebatten im Bundestag innerhalb einer Woche: Das hat es - wenn überhaupt - schon lange nicht mehr gegeben. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Mittwoch (23. September) wieder 25 bis 30 Minuten sprechen. Es wird interessant sein, wie er sich von seiner Reformrede in der vergangenen Woche abhebt. Für die Generaldebatte mit dem Fokus auf den Haushalt 2026 hat der Kanzler auf eine Reise zur hochkarätig besetzten UN-Vollversammlung nach New York verzichtet.

Bei der Generaldebatte kommen neben Merz auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen zu Wort. In der vergangenen Woche hatte AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel den Kanzler scharf attackiert, ihm erneut den Bruch von Wahlversprechen und "Kriegstreiberei" in der Ukraine vorgeworfen. Auch diesmal wird sie die erste Rede halten. Kritik am Kanzler gab es aus der Opposition jedoch auch von Grünen und Linken.

Sehen Sie HIER die Generaldebatte am Mittwoch ab 9 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn:

