Technikpannen bei Vereinten Nationen

Rolltreppen-Eklat: UN macht Team Trump verantwortlich - der wittert Sabotage

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 11:23 Uhr
  • Joachim Vonderthann
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump treffen zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung im UN-Hauptquartier ein und gehen auf eine Rolltreppe.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump treffen zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung im UN-Hauptquartier ein und gehen auf eine Rolltreppe.© Stefan Jeremiah/AP/dpa

Zwei Technik-Probleme beim Auftritt von US-Präsident Trump bei den Vereinten Nationen sorgen für Wirbel. Wer ist schuld am Rolltreppen-Gate?

Inhalt

Nach technischen Pannen rund um den Auftritt von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen weisen die UN eine Verantwortung für die Ursachen zurück. Ein UN-Sprecher erklärte am Dienstag in New York, Trumps eigener Kameramann habe möglicherweise versehentlich einen Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Der Mann sei mit dem Rücken nach oben gewandt die Rolltreppe hinaufgefahren, um die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau Melania zu filmen.

UN: Trump-Team für Rolltreppen-Panne verantwortliche

Die Auswertung der zentralen Rolltreppen-Steuerung habe ergeben, dass ein Sicherheitsmechanismus an der sogenannten Kammplatte am oberen Ende ausgelöst worden sei, sagte der Sprecher. Die Platte soll das Einklemmen von Gegenständen verhindern.

Trump-Sprecherin gibt UN die Schuld

Präsidialamtssprecherin Karoline Leavitt hatte zuvor eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. Sollte jemand bei der UN die Rolltreppe absichtlich angehalten haben, müsse diese Person umgehend entlassen und gegen sie ermittelt werden, schrieb sie auf der Plattform X. Leavitt verwies zudem auf einen Artikel in der britischen "Sunday Times" vom vergangenen Sonntag, in dem es heißt, UN-Mitarbeiter:innen hätten anlässlich der Ankunft Trumps gescherzt, dass sie die Rolltreppen und Aufzüge abschalten und ihm einfach sagen könnten, dass ihnen das Geld ausgegangen sei, sodass er die Treppen hinaufsteigen müsse. "Wenn man all das zusammennimmt, sieht es für mich nicht nach einem Zufall aus", sagte sie.

"Schlechte Rolltreppe und ein schlechter Teleprompter"

Trump selbst hatte sich zu Beginn seiner Rede vor der Vollversammlung über eine "schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter" beklagt. Alles was er von den UN bekomme, sei eine nicht funktionierende Rolltreppe. "Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form.", so Trump weiter. Auch der Teleprompter funktioniere nicht, so dass er frei sprechen werde. Wer auch immer den Teleprompter bediene, sei "in großen Schwierigkeiten", sagte Trump.

Aus Kreisen der UN verlautete jedoch im Anschluss, das US-Präsidialamt habe für die Rede seinen eigenen Teleprompter eingesetzt. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, hatte bereits nach Trumps Rede erklärt: "Die Teleprompter der UN funktionieren einwandfrei."

