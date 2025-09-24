Mord in Costa Rica: Leichen von deutschem Paar vergraben

Die Ermittler gehen von einem Raubmord aus: In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Paares gefunden.

Das Wichtigste in Kürze Nachdem ein deutsches Paar als vermisst gemeldet wurde, haben Ermittler das Grundstück ihrer Finca durchsucht.

Dabei entdeckten sie, dass die Leichen vergraben wurden.

Der Mann und die Frau lebten offenbar seit zwei Jahren in dem Land.

In Costa Rica war am Montag ein Paar aus Deutschland vermisst gemeldet worden. Nun die schreckliche Gewissheit: Der Mann und die Frau wurden ermordet und auf ihrem eigenen Grundstück vergraben. Das bestätigte die Justizermittlungsbehörde (OIJ).

Die Ermittler gehen von einem Raubmord aus, erklärte OIJ-Direktor Randall Zúñiga auf der Plattform X.

Nach Angaben der Zeitung "La Teja" aus Costa Rica war das Paar zuletzt beim Gassigehen mit ihren Hunden gesehen worden. Nachbarn berichteten demnach, dass es sich um ein europäisches Paar handelte, das das Anwesen in der Stadt Quepos vor zwei Jahren erworben hatte.

"T-online" berichtet außerdem von einem örtlichen Medienbericht, nachdem ein Zeuge einen verdächtigen schwarzen Lieferwagen an dem Grundstück bemerkt hatte. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Quepos ist eine Hafenstadt in der Provinz Puntarenas. Sie zieht viele Reisende aus der ganzen Welt an.