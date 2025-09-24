Selenskyj auf der Weltbühne - UN-Generaldebatte im kostenlosen Livestream verfolgen

Die UN-Generaldebatte startete mit einer hitzigen Trump-Rede, jetzt geht das Polit-Spektakel weiter. Auch Selenskyj wird eine Rede halten. Die UN-Generaldebatte im Livestream.

Am zweiten Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird am (24. September) unter anderem eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Neben ihm stehen auch weitere Sprecher:innen wie die Vertreter des Irans und Syriens auf der Rednerliste der 80. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ).

