Anzeige
Polit-Spektakel geht weiter

Selenskyj auf der Weltbühne - UN-Generaldebatte im kostenlosen Livestream verfolgen

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 12:44 Uhr
  • Michael Reimers
Die UN-Rede des ukrainischen Präsidenten Seleskyj (Bild) wird mit Spannung erwartet. (Archivbild)
Die UN-Rede des ukrainischen Präsidenten Seleskyj (Bild) wird mit Spannung erwartet. (Archivbild)© REUTERS

Die UN-Generaldebatte startete mit einer hitzigen Trump-Rede, jetzt geht das Polit-Spektakel weiter. Auch Selenskyj wird eine Rede halten. Die UN-Generaldebatte im Livestream.

Anzeige

Am zweiten Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird am (24. September) unter anderem eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Neben ihm stehen auch weitere Sprecher:innen wie die Vertreter des Irans und Syriens auf der Rednerliste der 80. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ).

Verfolgen Sie die UN-Generaldebatte ab 14:45 Uhr HIER im kostenlosen Joyn-Livestream!

UN

UN-Generaldebatte - live ab 14:45 Uhr!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-99-126106
News

"Soll in schlechten Quoten verrotten": Trump attackiert Jimmy Kimmel

  • 24.09.2025
  • 13:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240725-935-180942
News

Deutschland zu teuer: Lufthansa-Chef will Strecken streichen

  • 24.09.2025
  • 13:28 Uhr
Russische Wirtschaft
News

Russland plant Erhöhung der Mehrwertsteuer – um Ukraine-Krieg zu finanzieren

  • 24.09.2025
  • 12:50 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250922-935-847181
News

Die Wiesn im Newsticker: Brand und Maßkrug-Attacke auf Oktoberfest

  • 24.09.2025
  • 12:31 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-911-008008
News

LIVE: Merz verteidigt Sozialpolitik, Reichinnek spricht von Haushalt-"Trickserei"

  • 24.09.2025
  • 12:23 Uhr
Nach technischen Pannen rund um den Auftritt von US-Präsident Trump bei den Vereinten Nationen weisen die UN die Verantwortung zurück.
News

Rolltreppen-Eklat: UN macht Team Trump verantwortlich - der wittert Sabotage

  • 24.09.2025
  • 11:23 Uhr
Ein Eurofighter der Bundeswehr begleitet einen russischen Aufklärer für die Sicherung des NATO-Luftraums. (Symbolbild)
News

Russland verletzt NATO-Luftraum: So reagiert das Bündnis im Alarmfall

  • 24.09.2025
  • 11:01 Uhr
COSTA RICA-DISASTER/
News

Mord in Costa Rica: Leichen von deutschem Paar vergraben

  • 24.09.2025
  • 11:00 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250916-911-010842
News

Eurojackpot geknackt: Riesiger Lotto-Gewinn geht nach Berlin

  • 24.09.2025
  • 10:51 Uhr
Kimmel Late-Night-Show
News

Nach Absetzung: So feiert Jimmy Kimmel sein TV-Comeback - Trump wütend

  • 24.09.2025
  • 07:25 Uhr