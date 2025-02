Am frühen Morgen des 19. Februar 2025 erlebten die Bewohner Norddeutschlands und anderer Regionen ein seltenes Himmelsphänomen, das für Aufregung sorgte. Ein heller Lichtstreifen zog über den Nachthimmel und führte zu zahlreichen Anrufen bei der Polizei.

Das Wichtigste in Kürze In den frühen Stunden des 19. Februar 2025 wurden viele Menschen in Norddeutschland Zeugen eines beeindruckenden, aber auch beunruhigenden Himmelsereignisses.

Ein leuchtender Streifen am Nachthimmel führte zu zahlreichen besorgten Anrufen bei den Behörden.

Die Erklärung für das Phänomen folgte bald: Es waren verglühende Raketenteile.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 19. Februar 2025, konnten zahlreiche Menschen in Norddeutschland und anderen Teilen der Republik ein ungewöhnliches Himmelsphänomen beobachten. Ein heller Lichtstreifen erhellte den Nachthimmel und sorgte für zahlreiche besorgte Anrufe bei der Polizei. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Lichtspektakel um den unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Erdatmosphäre.

Rakete war von Elon Musks SpaceX-Unternehmen

Nach Angaben des Weltraumkommandos der Bundeswehr in Uedem, Nordrhein-Westfalen, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Es seien keine Trümmerteile auf Deutschland gefallen. Der Sprecher des Kommandos betonte, dass solche Wiedereintritte regelmäßig beobachtet würden und je nach Größe des Objekts mehr oder weniger gut sichtbar seien. Die Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk hatte zuvor 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn gebracht.

Polizei kann schnell für Entwarnung sorgen

Viele Menschen berichteten von Sternschnuppen, einem Meteoritenhagel oder leuchtenden Objekten am Himmel. Die Polizei konnte die Anrufer jedoch beruhigen und über die harmlose Ursache des Lichtstreifens informieren.

Das Weltraumlagezentrum in Uedem, eine gemeinsame Einrichtung von Bundeswehr und Deutscher Raumfahrtagentur (DLR), beobachtet und analysiert kontinuierlich Objekte im erdnahen Weltraum. Es trifft Voraussagen zu Kollisionen und Wiedereintritten in die Erdatmosphäre und kann somit frühzeitig vor potenziellen Gefahren warnen.

