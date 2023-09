Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Deutschland

Sie verwandeln den Himmel in fast unwirkliche Farben: Polarlichter. Warum das Spektakel bei uns aktuell vermehrt auftritt, hat einen bestimmten Grund.

Das Wichtigste in Kürze Polarlichter haben in der Nacht auf Montag wieder über Teilen Deutschlands geleuchtet.

Der Nachthimmel erstrahlte in bunten Farben wie Grün, Lila, Gelb und Rot.

Das Naturspektakel ist aktuell in Deutschland vermehrt zu beobachten.

Polarlichter sind eigentlich ein seltenes Naturspektakel. Doch in letzter Zeit häuften sich die Sichtungen über Deutschland. So auch wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag (25. September). Das Himmelsschauspiel sei unter anderem in Teilen Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Schleswig-Holsteins und Niedersachsens sichtbar gewesen, berichteten mehrere dpa-Reporter.

Polarlichter leuchten wieder über Deutschland

Der Nachthimmel erstrahlte demnach in verschiedenen Farben wie Grün, Lila, Gelb und Rot. Insbesondere im ländlichen Bereich ließen sich die Lichter gut beobachten. Bereits vor wenigen Tagen waren Polarlichter über Sachsen-Anhalt gesichtet worden.

Polarlichter werden durch Sonnenwind-Partikel ausgelöst. Diese Partikel entstehen durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche und werden mit hoher Geschwindigkeit ins Weltall geschleudert. Treffen sie dort auf das Erdmagnetfeld, werden sie energetisch aufgeladen. In Form von Licht strahlen sie ihre Energie am Himmel wieder ab. Je heftiger ein Sonnensturm ausfällt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonnenteilchen auch in weiter von den Polen entfernte Breitengrade der Erde vordringen können.

Naturspektakel derzeit häufiger zu sehen

Bereits im April hatte es in Deutschland Sichtungen von Nordlichtern gegeben. Wie ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) damals mitteilte, sind die aktuell vermehrten Sichtungen nicht ganz ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum. Das nächste Maximum werde im Jahr 2025 erwartet. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken.