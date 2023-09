Durch Sonnensturm ausgelöst: Polarlichter-Schauspiel über Magdeburg

In der Nacht zum Dienstag (19. September) konnten die Bewohner:innen Magdeburgs Polarlichter am Himmel beobachten.

Polarlichter über Deutschland – ein seltenes, aber dennoch mögliches Naturphänomen. Dieses konnten die Menschen in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) in der Nacht zum Dienstag (19. September) bestaunen. Grund war ein "moderater Sonnensturm", ergänzt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf den amerikanischen Atmosphärendienst NOAA.

Bereits im März 2023 waren im Norden Deutschlands Polarlichter zu sehen - in Sachsen-Anhalt dann im April. Der Frühling und der Herbst seien dabei die besten Jahreszeiten, Polarlichter in Deutschland zu erblicken – zumindest rein statistisch gesehen.

Was sind Polarlichter?

Wie Expert:innen erklären, habe in den zurückliegenden Monaten die Sonnenaktivität zugenommen. Daher entstünden auch mehr Sonnenstürme.

Normalerweise treten Polarlichter überwiegend in den Polargebieten auf. Die auch Aurora genannten Sonneneruptionen schleudern geladene Teilchen Richtung Erde. Sobald diese Sonnenwinde auf die obere Schicht der Erdatmosphäre treffen, "werden dort Atome in der Luft zum Leuchten gebracht" und erzeugen so die wechselwirkenden und spektakulären Leuchtmuster am Himmel.

In einem sogenannten Sonnenzyklus – also etwa alle elf Jahre – gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität, erklärt der MDR unter Berufung auf einen Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Daher seien die aktuell vermehrten Polarlichter-Sichtungen nicht ganz ungewöhnlich.

Im Jahr 2025 werde dann das nächste Maximum erwartet.