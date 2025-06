"Stärkster Angriff seit Kriegsbeginn": Charkiw wird massiv bombardiert

Charkiw befindet sich im Osten der Ukraine, unweit der russischen Grenze – und gerät daher regelmäßig ins Visier von Attacken. Diesmal scheint es die zweitgrößte Metropole des Landes besonders schwer zu treffen.

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat es in der Nacht Berichten zufolge mehrere Opfer gegeben. An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes schlugen demnach sogenannte Kamikaze-Drohnen, Raketen und Gleitbomben, wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Infolge der Angriffe, die am frühen Morgen andauerten, seien mehrere Brände ausgebrochen.

Mindestens 40 Explosionen

"Charkiw erlebt derzeit den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. In den letzten anderthalb Stunden waren mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören", schrieb Bürgermeister Ihor Terechow laut dem Bericht auf Telegram. Er sprach von einem Toten, RBK-Ukraine von mehreren Verletzten.