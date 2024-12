Stanley Cup: Rückruf für Millionen Trinkbehälter

Millionen Trinkbecher des viralen Stanley-Cups-Herstellers werden wegen eines Verbrennungsrisikos zurückgerufen. Das sollten Verbraucher:innen jetzt wissen.

Das Wichtigste in Kürze Beim Outdoor- und Thermo-Flaschen Hersteller "Stanley 1903" werden Millionen Behälter zurückgerufen.

Betroffen sind die Modelle Switchback und Trigger Action .

Grund für den Rückruf ist ein Defekt am Trinkeinsatz.

In den sozialen Medien erfuhr der Stanley Cup eine Welle des Hypes. Unzählige Influencer:innen zeigten das große Trinkgefäß als täglichen Begleiter, um ausreichend Wasser zu trinken. Alleine auf TikTok verwendeten mehr als 747.000 Videos den Hashtag #StanleyCup und trieben die Verkaufszahlen in die Höhe.

Doch das Image des Lifestyle-Bechers hat nun einen Riss: Millionen der Aluminium-Becher werden vom Hersteller "Stanley 1913" zurückgerufen. Der Grund ist ein Verbrennungsrisiko durch eine Fehlfunktion des Trinkeinsatzes.

Das ist der Grund für den Mega-Rückruf bei Stanley

Der Rückruf des Outdoor-Trinkflaschen-Herstellers erfolgte in Zusammenarbeit mit der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission), wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilte. Insgesamt werden 2,6 Millionen der doppelwandigen Becher zurückgerufen.

Der Grund: Ein Sicherheitsrisiko an der Trinkdichtung, da "sich das Gewinde des Deckels bei Hitze und Drehmoment zusammenziehen kann, sodass sich der Deckel während des Gebrauchs löst und eine Verbrennungsgefahr besteht", wie es in der Mitteilung heißt.

Wer einen solchen Stanley Cup besitzt, soll, laut des Herstellers nicht mehr aus den Flaschen trinken: "Wir bitten alle unsere Kunden, die derzeit im Besitz eines Switchback- oder Trigger Action-Reisebechers sind, die Verwendung dieser Produkte sofort einzustellen", wie das US-Unternehmen warnt.

Diese Stanley Cups sind vom Rückruf betroffen

Explizit sind vom Rückruf die beiden doppelwandigen Modelle Switchback und Trigger Action betroffen. Diese Behälter werden zurückgerufen:

Trigger Action

In den Größen: 12, 16 und 20 ounces

Mit den Produktnummern: 20-02033, 20-02779, 20-02825,

20–02030, 20-02745, 20-02957, 20-02034, 20-02746

Der zurückgerufene Stanley Modell Trigger Action. © Stanley 1913

Switchback

In den Größen: 12 und 16 ounces

Mit den Produktnummern: 20-01437, 20-01436, 20-02211

Der zurückgerufene Stanley Modell Switchback. © Stanley 1913

Wer sich unsicher ist, ob er vom Rückruf betroffen ist, kann die Produktnummer auf dem Behälter selbst gegenprüfen. Zu finden ist die die Nummer auf der Unterseite des Trinkbehälters.

Der Hersteller "Stanley 1913" ruft große Mengen seiner Trinkbecher zurück. Eigentümer:innen der Behälter können hier die Produktnummer finden, um zu prüfen, ob sie von Rückruf betroffen sind. © Stanley 1913 Lid Recall

Der Hersteller unterstrich, dass es sich um einen "freiwilligen Rückruf" aufgrund der Sicherheitsrisiken handelt. Deshalb können Käufer:innen auf der Stanley-Website mithilfe der Produktnummer nochmal gegenprüfen, ob ihr Stanley Cup betroffen ist, und sich dort für einen "kostenlosen Ersatzdeckel" registrieren. Den Versand übernimmt auch das Unternehmen selbst, wie die CPSC angibt.