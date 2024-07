Steuerersparnisse für luxuriöse E-Autos - Das plant die Ampel für Gutverdiener

Wer überlegt, einen elektrischen Dienstwagen anzuschaffen, könnte zukünftig ordentlich Geld sparen. Die Bundesregierung plant massive Steuerersparnisse für E-Wagen.

Das Wichtigste in Kürze Die Bundesregierung möchte Steuerersparnisse für E-Dienstwagen bis zu 95.000 Euro auf den Weg bringen.

Dadurch soll der Klimaschutz und die Automobilbranche gefördert werden.

Kritiker:innen stellen die soziale Gerechtigkeit der Dienstwagenförderung infrage.

Luftgefedertes Fahrwerk, beheizte Frontscheibe mit Head-up-Display, Panoramaschiebedach. Wer sich ein neues E-Auto anschaffen will, kann sich jede Menge Luxus in das Gefährt bauen lassen. Wem zudem das Privileg eines Firmenwagens winkt, der kann sich jetzt über weitere Staatshilfen freuen, denn: Die Bundesregierung hebt das Limit für Steuervorteile für elektrische Firmenwagen auf bis zu 95.000 Euro.

Bereits Anfang des Jahres wurde die Grenze von 60.000 Euro auf 70.000 erhöht und nun erneut angepasst. Im Gegensatz dazu stehen die Schlagzeilen rund um die mangelnden finanziellen Mittel für das Deutschlandticket, die Sanierung der Deutschen Bahn, die Kindergrundsicherung und Haushaltsdebatten der Ampelregierung.

Kritiker:innen könnten der Bundesregierung vorwerfen, Gutverdiener durch diese Steuervergünstigung noch mehr zu bevorteilen. Befürworter könnten argumentieren, das erhöhte Preislimit fördere den E-Mobilitätssektor und den Klimaschutz.

Automobilbranche und Klimaschutz

Für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist vor allem entscheidend, dass der zuletzt schwächelnde E-Auto-Markt wieder angekurbelt wird. "Das kann das Klima gut gebrauchen, das kann die deutsche Automobilindustrie gut gebrauchen", zitiert der "Spiegel" den Politiker. Ein weiteres Argument für die Steuervorteile für E-Firmenwagen: Die Politik umgeht politisch unangenehme Wege wie vorgeschriebene E-Autoquoten oder ein vorzeitiges Verbrennerverbot.

Privileg oder sozial ungerecht?

Also eine Win-win-Situation für Klima, Wirtschaft und Regierung? Eher ein Treiber für soziale Ungerechtigkeit, denn: Dienstwagen sind häufig ein Privileg für Gutverdiener wie Manager:innen, Geschäftsführer:innen oder Berater:innen. Ob in Kita-Büros oder in der Mittagspause unter Pflegekräften über mögliche Dienstwagen diskutiert wird? Fraglich.

Wer also sowieso ein hohes Gehalt hat, bekommt den luxuriösen Dienstwagen dank Steuerersparnissen noch zusätzlich vergünstigt dazu. Je teurer der Wagen, desto größer die Ersparnis.