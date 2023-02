Stiftung Warentest: Beste Noten für Biomilch

Der Trend geht eindeutig hin zu veganen Milch-Alternativen aus Hafer, Mandel oder Soja. Die gute alte Kuhmilch hat aber längst nicht ausgedient. Laut den neuesten Ergebnissen von Stiftung Warentest liegt die Biomilch ganz weit vorne, wenn es um bewusste Ernährung geht.

Das Wichtigste in Kürze Neu von Stiftung Warentest: Prüfung von 28 Milchsorten.

18 von 28 getesteten Milchsorten haben die Note "Gut" erhalten

Insgesamt tragen fünf der sechs besten Milchsorten ein Bio-Siegel.

Milch - für alle, die sie vertragen, ist sie unverzichtbar. Im Kaffee, im Müsli oder als köstlich warmer Genuss mit Kakao vermischt. Aber ist die weiße Flüssigkeit, die so unschuldig aussieht, auch wirklich gut? Die Stiftung Warentest hat die Kuhmilch unter die Lupe genommen.

Erfreuliche Ergebnisse

Insgesamt wurden 28 Milchsorten geprüft und getestet. Das, was am Ende rauskam, dürfte nicht nur die Hersteller, sondern vor allem die Verbraucher erfreuen: 18 von 28 getesteten Milchsorten haben die Note "gut" erhalten, sechs sogar eine "sehr gut". Über alle Tests hinweg war das schlechteste Urteil eine "befriedigend" - das sind in der Tat erfreuliche Ergebnisse!

Auffallend: Insgesamt tragen fünf der sechs besten Milchsorten ein Bio-Siegel. Sie zeichnen sich vor allem durch mehr gesunde Fettsäuren aus im Vergleich zu "normaler" Milch. Das kommt vom Futter - denn je mehr Grünfutter die Kühe zu sich nehmen, desto höher der Omega-3-Anteil in der Milch. Einziger Wermutstropfen: Für ein Mehr an Qualität muss auch mehr gezahlt werden. Im Schnitt ist Biomilch um bis zu 80 Cent pro Liter teurer aus die günstigste gute Milch im Test.

Hervorragend - in allen getesteten Erzeugnissen - ob bio oder konventionell - konnten weder Krankheitserreger, Antibiotika-Rückstände oder wesentliche Schadstoffbelastungen nachgewiesen werden. Laut Stiftung Warentest ist jede Test-Milch mikrobiologisch sehr gut – und somit oft länger haltbar als angegeben.