Freilaufende Katzen tragen zum Aussterben gefährdeter Tierarten bei. Grund hierfür sei unter anderem ihr "sehr breites Beutespektrum".

Das Wichtigste in Kürze Hunderte Millionen Katzen leben es auf der Erde.

Durch ihre weite Verbreitung stellen diese damit auch eine große Gefahr für andere Arten dar.

So wären Katzen wahllose Räuber und würden jede Art von Tier fressen, das sie erbeuten können.

Zu einem der liebsten Haustiere des Menschen zählt die Katze. Dass ausgerechnet dieses Tier eine große Gefahr für andere Tierarten darstellt, wurde nun in einer Studie im Fachjournal "Nature Communications" belegt.

So habe freilaufende Katzen ein "sehr breites Beutespektrum". Zudem würden diese die Artenvielfalt vielerorts gefährden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) unter Berufung auf die Studie. Hinzu kommt, dass Katzen überall auf der Welt – außer der Antarktis – zu finden seien, was sie wiederum zu der "am weitesten verbreiteten Tierarten der Erde macht", so die "SZ".

Nach Schätzungen lebten alleine in Deutschland mehr als 15 Millionen Hauskatzen – weltweit seien es nach Hochrechnungen Hunderte Millionen, ergänzt die "SZ" unter Berufung auf den Naturschutzbund (Nabu).

Hauskatzen sind wahllose Räuber

Wie die Analyse von Kotproben hervorgebracht habe, seien Hauskatzen wahllose Räuber. So würden diese jede Art von Tier fressen, dass sie "in irgendeinem Lebensstadium erbeuten können", schreibt die "SZ" weiter und beruft sich dabei auf die Studienergebnisse.

Außerdem zählen freilaufende Katzen laut der Studie zu den "weltweit verbreiteten, invasive Fleischfresser, die die biologische Vielfalt erheblich beeinträchtigen."

Katzen sorgen für Aussterben gefährdeter Arten

Auch seien Katzen für das Aussterben vieler gefährdeter Arten – davon zahlreicher Vögel-, Säugetier- und Reptilienarten – verantwortlich.

In der Studie wurden demnach insgesamt "2.084 von Katzen gefressene Arten identifiziert, von denen 347 (16,65 Prozent) von Bedeutung für den Naturschutz sind". Diese Tiere stünden demnach auf der "roten Liste" gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion "International Union for Conservation of Nature and Natural Resources" (IUCN).

Zudem hätten wirbellose Tiere in Kotproben nur eingeschränkt nachgewiesen werden können, wonach die eigentliche Zahl wahrscheinlich deutlich höher liege.

Außerdem hatten die Wissenschaftler:innen mehr als 500 Studien in die Untersuchung mit einfließen lassen, in denen über 2.000 Arten von Beutetieren weltweit erfasst wurden.

Ein weiterer Punkt, der zur Gefährdung anderer Arten mit beitrage, ist, dass Katzen Krankheitsüberträger seien, beispielsweise auf Wildtiere. Auch verdrängten und beeinflussten diese unzähligen Arten.