Super Bowl: Eagles sensationell überlegen, Chiefs verlieren

Die Philadelphia Eagles triumphieren im Super Bowl mit einem dominanten 40:22 gegen die Kansas City Chiefs. US-Präsident Trump und Popstar Taylor Swift sorgen hingegen abseits des Spielfelds für Aufsehen.

Das Wichtigste in Kürze Eindrucksvoller Eagles-Sieg: Die Eagles dominierten mit einem 40:22 und sicherten sich ihren zweiten Titel.

Trump erntete gemischte Reaktionen, während Swift überwiegend ausgebuht wurde.

Cooper DeJean erzielte einen historischen Touchdown an seinem 22. Geburtstag.

Die Philadelphia Eagles feierten beim diesjährigen Super Bowl einen überwältigenden 40:22-Sieg gegen die Kansas City Chiefs und sicherten sich damit ihren zweiten Super Bowl-Titel. Für die Chiefs war es eine bittere Niederlage, nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren das wichtigste Football-Spiel der Welt für sich entscheiden konnten. Besonders enttäuschend verlief der Abend für Star-Quarterback Patrick Mahomes, der kaum Mittel gegen die starke Eagles-Verteidigung fand und mehrere Fehler machte.

Eagles-Spielmacher Jalen Hurts glänzte hingegen und wurde als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet. Er lobte vor allem die Leistung seiner Defensive: "Die Defensive gewinnt Titel. Wir haben heute gesehen, was sie für einen Unterschied gemacht haben", sagte Hurts. "Ich bin so glücklich", schwärmte Philadelphias Trainer Nick Sirianni.

Ich werde heute noch ein paar Freudentränen vergießen. Philadelphias Trainer Nick Sirianni

Trump und Prominente sorgen für Aufsehen

Neben dem sportlichen Geschehen rückten auch prominente Gäste in den Fokus. US-Präsident Donald Trump besuchte als erster amtierender Präsident das Finale und wurde während der Nationalhymne sowohl bejubelt als auch ausgebuht. Popstar Taylor Swift, die als Freundin von Chiefs-Profi Travis Kelce im Stadion war, wurde ebenfalls überwiegend mit Buhrufen bedacht. Der Pop-Superstar war davon allerdings ungerührt - und weniger erstaunt als über die Leistung der Chiefs. Eine Niederlage in den Playoffs oder dem Super Bowl hatte Swift zuvor noch nicht live erlebt.

Zu den weiteren Promis im Stadion zählten Lionel Messi, Bradley Cooper, Adam Sandler, Jay-Z, Paul McCartney, Serena Williams, Lady Gaga und Kevin Costner.

Die Philadelphia Eagles jubeln im Super Bowl. © Matt Slocum/AP/dpa

Historischer Touchdown

Bereits zur Halbzeit führten die Eagles mit einem überwältigenden 24:0-Vorsprung. Ein historischer Touchdown von Cooper DeJean, der an seinem 22. Geburtstag einen spektakulären Lauf in die Endzone vollendete, leitete die Dominanz der Eagles ein. Mahomes warf ihm den Ball direkt in die Arme, was die Chiefs weiter ins Straucheln brachte. Die Defensive der Eagles dominierte bis zum Schluss und ließ keine nennenswerte Aufholjagd zu.

Halbzeitshow und Zwischenfall

Rap-Superstar Kendrick Lamar begeisterte mit einem energiegeladenen Medley seiner Hits. Auch Serena Williams stand mit auf der Bühne und tanzte zu seinem mehrfach preisgekrönten Song "Not Like Us". Für einen kurzen Schockmoment sorgte ein Flitzer, der mit Flaggen der Palästinensergebiete und des Sudan auf das Spielfeld gelangte.