Super Bowl: Trump wird mit Buhrufen und Jubel empfangen

Beim Super Bowl in New Orleans wurde US-Präsident Donald Trump mit gemischten Reaktionen empfangen. Während der Nationalhymne erntete er sowohl Jubel als auch Buhrufe, während auch prominente Gäste wie Taylor Swift für Aufmerksamkeit sorgten.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Donald Trump wurde während der Nationalhymne im Stadion eingeblendet und sowohl bejubelt als auch ausgebuht.

Neben Trump waren auch Stars wie Taylor Swift, Bradley Cooper und Lionel Messi im Stadion - Swift wurde von Eagles-Fans ausgebuht.

Mit seiner Teilnahme wollte Trump ein Zeichen der Einheit setzen und tippte in einem Interview auf einen Sieg der Kansas City Chiefs.

US-Präsident Donald Trump ist beim Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in New Orleans mit gemischten Reaktionen empfangen worden. Der Republikaner wurde während der Nationalhymne auf den Stadionanzeigen eingeblendet. Der 78-Jährige wurde sowohl bejubelt als auch ausgebuht, als er als erster amtierender US-Präsident persönlich beim bedeutendsten Sportevent des Landes anwesend war.

Trump war etwa eine Stunde vor Spielbeginn um 17.30 Uhr Ortszeit (0.30 Uhr MEZ) für kurze Zeit am Spielfeldrand gewesen und hatte ins Publikum gewunken. Im Stadion wurde er dabei zunächst kaum bemerkt. Er stellte sich für ein Foto mit Angehörigen und Überlebenden des Terroranschlags vom Jahresbeginn auf.

Pop-Superstar Taylor Swift sowie weitere Prominente wie Schauspieler Bradley Cooper und Fußball-Star Lionel Messi befanden sich ebenfalls bereits im Stadion. Als Swift, die mit Chiefs-Star Travis Kelce liiert ist, während der Anfangsphase des Spiels auf der Stadionleinwand gezeigt wurde, reagierte das Publikum überwiegend mit Buhrufen - die Eagles-Fans waren in der Überzahl.

Donald Trump ist als erster US-Präsident beim Super Bowl im Stadion. © Ben Curtis/AP/dpa

Trump will Botschaft der Einheit senden

Trump will mit seiner Teilnahme am Super Bowl nach eigenen Worten eine Botschaft der Einheit senden. "Ich dachte, es wäre eine gute Sache für das Land, wenn der Präsident bei dem Spiel dabei wäre", sagte er dem Sender Fox News in einem Interview, das wenige Stunden vor dem Spiel ausgestrahlt wurde. "Es ist ein denkwürdiger Tag."

Trump tippte in dem Interview auf einen Sieg der Kansas City Chiefs. "Ich muss mit Kansas City gehen", sagte Trump und begründete diese Prognose mit deren Quarterback Patrick Mahomes. "Auf der anderen Seite hat Philadelphia ein fantastisches Team, es wird einfach ein großartiges Spiel."