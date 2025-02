Super Bowl 2025: Halbzeitshow, Übertragung und Uhrzeit

Das Mega-Event Super Bowl 2025 steht kurz bevor. Wann ist Kick-off? Wie ist das Spiel in Deutschland zu sehen? Wer tritt in der Halbzeit auf? Hier gibt es die Infos.

Das Wichtigste in Kürze Am 9. Februar steigt in den USA der 59. Super Bowl.

Im größten Einzelsportereignis der Welt stehen sich in New Orleans die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber.

Wir haben die wichtigsten Infos zum Mega-Event.

Wer sich in Deutschland den Super Bowl LIX live ansehen möchte, muss entweder lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen. Am besten aber ist vorschlafen. Die 59. Aufgabe des Mega-Events findet in den USA am 9. Februar statt. Wegen der Zeitumstellung läuft das American-Football-Finale der NFL in Deutschland in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Kick-off-Uhrzeit in Deutschland: Super Bowl 2025 startet in der Nacht

Kick-off des Spektakels ist um 17.30 Uhr Ortszeit. Bedeutet als Uhrzeit in Deutschland 0.30 Uhr. Gespielt wird im Ceasars Superdome in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana. Die Heimspielstätte der New Orleans Saints bietet gut 73.000 Fans Platz.

Kansas City Chiefs können Super-Bowl-Geschichte schreiben

In diesem Jahr könnte es zu einer Premiere kommen. Noch nie in der Geschichte der NFL gelang es einer Franchise, dreimal hintereinander die Vince Lombardi Trophäe zu gewinnen. Diese Chance haben die Kansas City Chiefs. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes trifft auf die Philadelphia Eagles um Spielmacher Jalen Hurts. Es ist die Neuauflage des Super Bowls von 2023. Damals gewannen die Chiefs gegen die Eagles knapp 38:35.

Übertragung des Super Bowls im Free-TV und im Stream

Wer nicht live vor Ort in New Orleans ist – die an sich extrem teuren Tickets für den Super Bowl sind in diesem Jahr etwas günstiger –, dem stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen überträgt RTL das Spiel im Free-TV, wahlweise kann es im Livestream auf RTL+ angesehen werden. Auch der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN zeigt das Duell. Wer es mit englischem Original-Kommentar erleben will, erwirbt bei DAZN den "Game Pass".

Kendrick Lamar tritt in Halbzeitshow auf

Für viele Zuschauer:innen ist nicht das Spiel selbst das Highlight, sondern die Halbzeitshow. In der Pause des Super Bowls begeistert traditionell ein Superstar der Musik das Publikum. Im vergangenen Jahr heizten Usher und Alicia Keys den Fans ein, dieses Jahr tritt neben SZA der 22-fache Grammy-Gewinner Kendrick Lamar auf. Der US-Rapper sorgte bereits 2022 mit Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog und Mary J. Blige für Unterhaltung.