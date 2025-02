Trump lobt Musks Arbeit – und nimmt sensibles Ministerium ins Visier

Die Kritik ist massiv, doch Donald Trump ist mit der Arbeit von Elon Musk als Doge-Chef hochzufrieden. Nun soll der Tesla-Chef in einem wichtigen Ministerium aufräumen.

Ungeachtet der scharfen Kritik am radikalen Vorgehen Donald Trumps in US-Behörden hat sich der Präsident wohlwollend über "Aufräumer" Elon Musk geäußert. "Elon macht einen großartigen Job", sagte Trump am Rande des Besuchs des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba in Washington.

Donald Trump begeistert von Musks Arbeit als Doge-Chef

Als Kopf des sogenannten "Department for Government Efficiency" (Doge) entlarve Elon Musk "gewaltigen Steuerbetrug", ergänzte Trump und lobte dessen "fantastisches Personal". Das Gremium, das kein offizielles Mandat und keinen Auftrag des Parlaments besitzt, durchforstet derzeit mehrere US-Behörden, mit dem Ziel, die Verschwendung von Steuergeld aufzudecken und auszumerzen.

Als Erstes ins Visier von Doge geriet die Entwicklungshilfebehörde USAID. Dort sollen über Nacht rund 10.000 Mitarbeiter:innen ihren Job verlieren. Lediglich einige hundert Beamte sollen bleiben, da deren Arbeit als wesentlich erachtet wird.

Trump will auch im Pentagon aufräumen

Durch den massiven Stellenabbau würde die weltweite Entwicklungshilfe der USA praktisch zum Erliegen kommen. Gewerkschaften reichten Klage ein. Trump sagte, USAID sei ein einziger Betrug gewesen. "Sehr wenig ist für einen guten Zweck verwendet worden."

Der Kahlschlag bei USAID scheint nur der Anfang zu sein. Als nächstes soll Musk in Trumps Auftrag unter anderem im Verteidigungsministerium nach Geldverschwendung suchen. Das Pentagon gilt als hochsensibel. "Wir werden uns das Bildungsministerium anschauen, wir werden uns sogar unser Militär anschauen", sagte Trump in Ishibas Beisein. Er gehe davon aus, dass am Ende die Verschwendung von Billionen Dollar herauskommen werde.

Zuletzt musste Musk, den Trump zum Leiter von Doge machte, einen Rückschlag hinnehmen. Ein US-Gericht untersagte es dem Tech-Milliardär und Tesla-Chef, sich sensible Daten aus dem Finanzministerium anzueignen.