Superreiche, Tech-Giganten, Ex-Präsidenten: Wer bei Trumps Amtseinführung dabei war

Die Gästeliste bei Donald Trumps war bunt gemischt: Von den reichsten Männern der Welt über Familienmitglieder bis hin zu einer Regierungschefin aus Europa. Ein Überblick.

Die Machtübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag (20. Januar) war nicht nur aus politischer Sicht spektakulär. Auch die Gäste:innen, die Trumps Amtseid in der Rotunde des Kapitols beiwohnten, waren illuster. Wie beim alten und neuen US-Präsidenten üblich, pfiff er auch bei den Einladungen zur feierlichen Zeremonie in Washington auf so manche Konventionen.

So waren neben Tech-Größen, Wirtschaftsbossen, Familienmitgliedern und Ex-Präsidenten auch entgegen der Gepflogenheiten einige ausländische Staats- und Regierungschefs zugegen. Die Nachrichtenagentur AP hat sich einige interessante Gäste und ihre Platzierung bei der Vereidigung näher angeschaut.

1. TikTok-CEO Shou Zi Chew

TikTok-CEO Shou Zi Chew saß neben Tulsi Gabbard, die Trump zur Direktorin des nationalen Geheimdienstes ernannt hat. Trump hatte noch am Wochenende vor der Amtsübernahme interveniert, um ein Verbot von TikTok in den USA zu verhindern. Das Social-Media-Netzwerk aus China gilt als potenzielle Bedrohung der nationalen US-Sicherheit. Der lange Zeit als Anti-TikTok-Kämpfer auftretende Trump hat dem Portal zugutegehalten, ihm geholfen zu haben, die Wahlen zu gewinnen. Der Plattform droht aber ein Verbot, wenn das in China ansässige Mutterunternehmen keinen von Washington genehmigten Käufer findet.

2. Podcaster Joe Rogan

Joe Rogan, einer der beliebtesten Podcaster weltweit, führte mit Trump in der Schlussphase des Wahlkampfs ein dreistündiges Interview. Schließlich unterstützte er ihn einen Tag vor dem Wahltag. Trump sprach ihm dafür seinen Dank aus.

3. Bezos, Zuckerberg und Musk

Eine Gruppe von Milliardären und Tech-Titanen saß in derselben Reihe wie Rogan. Dazu gehörten Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Google-CEO Sundar Pichai und Tesla-CEO Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Sie saßen hinter Trumps Frau Melania und seinen Kindern, aber vor mehreren seiner Kabinettskandidat:innen.

Musk, der Trump seit der Wahl näher gekommen ist, saß am nächsten bei Trump. Bernard Arnault, CEO des französischen Modegiganten LVMH, des größten Luxusgüterverkäufers der Welt, zu dessen Marken Louis Vuitton und Christian Dior gehören, saß auf der gegenüberliegenden Seite des Podiums.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk bei der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump. © Julia Demaree Nikhinson/AP

4. Trump-Sohn Baron

Barron Trump ist Trumps jüngster Sohn und stammt aus der Ehe mit Melania Trump. Der Präsident lobte ihn für die Online-Kampagne und sagte, er habe ihn mit Internet-Persönlichkeiten bekannt gemacht, von denen er vorher noch nie gehört hatte. Barron Trump ist inzwischen 18 Jahre alt und studiert Betriebswirtschaft im ersten Jahr an der New York University. Er wird aber ein Schlafzimmer im Weißen Haus haben.

5. Trump-Enkelin Kai

Kai Trump, eine von Trumps Enkelinnen, ist eine Social-Media-Influencerin und begeisterte Golferin. Kai Trump ist erst 17, trat aber im vergangenen Jahr immer mehr in den Vordergrund. Sie stand beim Parteitag der Republikaner auf die Bühne und hielt am Wochenende eine kurze Rede bei einer Kundgebung. Sie ist die Tochter von Donald Trump Jr.

6. Großspender Adelson und Paulson

Miriam Adelson und John Paulson gehörten zu den größten Spendern für Trumps Wahlkampf und bekamen bei der Zeremonie die besten Plätze neben der künftigen Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles. Paulson, eine milliardenschwere Investorin, war Gastgeberin einer Spendenaktion in Palm Beach, Florida, die einen Rekord für eine einzelne Veranstaltung aufstellte und der Trump-Kampagne im vergangenen April 50,5 Millionen Dollar zuspielte. Adelson ist Miteigentümerin der Dallas Mavericks in der NBA und Witwe des milliardenschweren Casino-Magnaten Sheldon Adelson . Sie ist eine große Unterstützerin von Trump und veranstaltete am Montag gemeinsam mit Facebook-Gründer Zuckerberg eine weitere Amtseinführungsveranstaltung.

7. Die Ex-Präsidenten Clinton, Bush, Obama

Die ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush und der scheidende Präsident Joe Biden bekamen ebenfalls die besten Plätze. Alle ihre Frauen, mit Ausnahme der ehemaligen First Lady Michelle Obama, saßen ebenfalls dort. Michelle Obama hatte zuvor angekündigt, dass sie der Vereidigungszeremonie fernbleiben würde. Einen Grund dafür gab sie nicht an.

Ex-Präsident Bill Clinton, seine Frau Hillary Clinton, Ex-Präsident George W. Bush, seine Frau Laura Bush, und der frühere Präsident Barack Obama bei der Amtsübernahme von Donald Trump © AP

8. Giorgia Meloni und Chinas Vizepräsident

In einem beispiellosen Schritt lud Trump auch ausländische Staats- und Regierungschefs zur Amtseinführung ein - und sie bekamen begehrte Plätze für die Zeremonie. Der argentinische Präsident Javier Milei saß neben der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni - die einzige EU-Regierungschefin vor Ort. Sie saßen auch neben Chinas Vizepräsident Han Zheng, den Präsident Xi Jinping zu seiner Vertretung geschickt hatte. Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Xie Feng, war ebenfalls in der Nähe.