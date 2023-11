Sich per Telefon beim Arzt krankschreiben lassen, könnte schon bald wieder möglich sein. Die ursprüngliche Regelung soll sogar ausgeweitet werden.

Das Wichtigste in Kürze Hausärzt:innen sehnen aufgrund steigender Krankheitsfälle die telefonische Krankmeldung herbei.

Womöglich tritt sie bereits früher als ursprünglich gedacht in Kraft.

Am 7. Dezember tagt der zuständige Gemeinsame Bundesausschuss.

Die Corona-Infektionszahlen steigen und Krankmeldungen steuern in Deutschland auf ein Rekordhoch zu: Der Hausärzteverband fordert deshalb eine schnellere Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Diese könnte nun tatsächlich schneller kommen als geplant.

Bereits im Sommer hatte der Bundestag ein Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verabschiedet. Es sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Der Gemeinsame Bundesausschuss - das oberste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen - sollte dazu bis Ende Januar eine Richtlinie ausarbeiten, wie es auf der Internetseite der Bundesregierung heißt. Jetzt könnte die Regelung laut dem ARD-Hauptstadtstudio bereits am 7. Dezember eingeführt werden.

Telefonische Krankschreibung könnte schon ab 7. Dezember gelten

An diesem Tag steht das Thema "telefonische Krankschreibung" auf der Tagesordnung des Bundesausschusses. Die Vorsitzende Monika Lelgemann sagte dem ARD-Hauptstadtstudio am Dienstag (28. November), dass die Regelung umgehend in Kraft treten werde, sollte der Ausschuss sie billigen. "Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein."

Für Arztpraxen wäre es ein Segen. Bereits jetzt arbeiten Hausärzte und ihre Teams unter Hochdruck, um alle Patienten zu versorgen. Vielerorts werde es aber immer schwieriger, dem Ansturm gerecht zu werden, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Markus Beier, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Telefonische Krankschreibung soll auf alle Krankheitsbilder ausgeweitet werden

Lelgemann zufolge soll die telefonische Krankschreibung künftig bei allen Krankheitsbildern mit "absehbar nicht schwerem Verlauf" möglich sein. Während der Corona-Pandemie war dies auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt.

Zudem müssen Arztpraxen die Patient:innen kennen und Sorge tragen, dass die Anrufer:innen auch tatsächlich diejenigen sind, für die sie sich ausgeben.