Thailand: So lockt das Urlaubsparadies jetzt chinesische Touristen ins Land

Wie Prominente wurden sie begrüßt: Chinesische Tourist:innen können für die kommenden Monate visafrei nach Thailand reisen. Ministerpräsident Thavisin empfing die ersten Urlauber:innen höchstpersönlich.

Chinesische Tourist:innen werden von Thailand nun mit einer ganz besonderen Aktion umworben: Gäste aus der Volksrepublik dürfen sich ab sofort 30 Tage visafrei im Land aufhalten. Das teilte das thailändische Fremdenverkehrsamt (TAT) mit. Fünf Monate lang soll die Maßnahme gelten, damit sollen Wirtschaft und Tourismus in dem beliebten Urlaubsland angekurbelt werden.

Großer Empfang am Flughafen

Die ersten Reisenden machten bereits Gebrauch von dem Angebot und wurden unter anderem an den Flughäfen in Bangkok, Phuket und Chiang Mai jubelnd empfangen - mit kulturellen Darbietungen, Blumenketten und Geschenken, darunter auch den bei Tourist:innen beliebten Hosen mit Elefantenmotiv.

Die thailändische Tageszeitung "Khaosod" teilte am Montag (25. September) Bilder vom Suvarnabhumi Airport in Bangkok auf X (ehemals Twitter). Darauf ist auch der Regierungschef Srettha Thavisin zu sehen, der die Tourist:innen persönlich begrüßte - was zeigt, wie wichtig China für den thailändischen Tourismussektor ist.

Mit der neuen Regel könnten Urlauber:innen Zeit und Geld für die Visa-Gebühren sparen, "was es leichter macht, sich für eine Reise nach Thailand zu entscheiden", so die Tourismusbehörde. In den kommenden Wochen rechnet man mit einem riesigen Ansturm: Laut TAT werden bis Ende Februar 1,9 bis 2,9 Millionen Gäste aus China erwartet, die umgerechnet zwischen 2,4 und 3,6 Milliarden Euro in die Kassen spülen sollen.

Chinesische Reisende machten vor der Corona-Pandemie mehr als ein Viertel aller internationalen Gäste aus, 2019 verbrachten elf Millionen Chinesen ihren Urlaub in Thailand. Da China seine Grenzen noch lange geschlossen hielt, hatte der Ansturm noch nicht wieder eingesetzt - was den Behörden große Sorge bereitete.

Der Zeitpunkt der entfallenen Visumspflicht kommt zum perfekten Zeitpunkt: Die Volksrepublik feiert Anfang Oktober die "Goldene Woche", Reisen sind in der nationalen Feiertagswoche sehr beliebt.

