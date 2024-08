"The DeFiant Ones": Trumps neues Krypto-Projekt enthüllt

US-Bürger:innen würden laut Donald Trump von großen Banken und Finanzeliten schon viel zu lange geschröpft. Das will der Republikaner jetzt offenbar mit einem neuen Krypto-Projekt ändern.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump engagiert sich zunehmend in der Krypto-Community.

Zusammen mit seinen Söhnen bringt er jetzt ein eigenes Krypto-Projekt an den Start.

Dabei hatte Trump vor nicht allzu langer Zeit Bitcoin und Co. noch als "Betrug" bezeichnet.

Während seiner Amtszeit als US-Präsident hatte Donald Trump Kryptowährungen noch verteufelt und als "Betrug" abgestempelt. Inzwischen hat der republikanische Präsidentschaftskandidat offensichtlich einen Sinneswandel vollzogen. Jetzt hat Trump via Truth Social sogar ein eigenes Krypto-Projekt angekündigt.

Es soll offenbar "The DeFiant Ones" heißen, was so viel bedeutet wie "Die Trotzigen" oder die "Widerspenstigen". Trumps Post enthielt allerdings nur wenige weitere Details dazu, aber er und seine Söhne haben angedeutet, dass es sich an Bürger:innen ohne Bankverbindung und an unterversorgte Gemeinden richten solle.

Trump kündigt Banken den Kampf an

Die US-Bürger:innen würden schon "zu lange von den großen Banken und den Finanzeliten geschröpft", schrieb Trump am Donnerstag (22. August) in seinem Onlinedienst Truth Social. Es sei an der Zeit, sich ihnen "gemeinsam entgegenzustellen".

Nur vage Andeutungen zu Krypro-Projekt

Der Name "DeFiant Ones“ ist in diesem Fall zusätzlich ein Wortspiel mit dem Begriff "Dezentrales Finanzwesen", kurz DeFi. Dabei handelt es sich um ein neues Finanzsystem, das auf Blockchain-Technologie basiert. Im Gegensatz zu traditionellen Banken gibt es bei DeFi keine zentrale Kontrollinstanz wie nationale Zentralbanken oder Aufsichtsbehörden.

Noch bleibt aber unklar, was sich hinter dem Projekt genau verbirgt. Es könnte eine Kryptoplattform sein, eine dezentralisierte autonome Organisation, eine eigene Kryptowährung, ein Blog oder eine Veröffentlichung über Kryptowährungen oder etwas ganz anderes.

Zuletzt hatte sich Trump, der selbst Kryptowährungen im Wert von bis zu fünf Millionen US-Dollar besitzen soll, mehrfach positiv über Bitcoin, Ethereum und Co. geäußert. Am 27. Juli kündigte er bei der Bitcoin-Konferenz in Nashville an, als neuer US-Präsident eine nationale Bitcoin-Reserve anlegen zu wollen. Trump sagte, er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche.