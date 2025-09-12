Anzeige
Er war kurzzeitig Ministerpräsident

Thüringens Ex-Regierungschef Thomas Kemmerich verlässt die FDP

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 10:25 Uhr
  • dpa
Nach einem zerrütteten Verhältnis zur Bundes-FDP zieht der FDP-Politiker Thomas Kemmerich (Bild) nun die Reißleine. (Archivbild)
Nach einem zerrütteten Verhältnis zur Bundes-FDP zieht der FDP-Politiker Thomas Kemmerich (Bild) nun die Reißleine. (Archivbild)© Bernd von Jutrczenka/dpa

Thomas Kemmerich wurde 2020 mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Seither galt das Verhältnis zu seiner Partei als schwierig. Nun tritt er aus der FDP aus.

Anzeige

Thüringens Ex-Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich verlässt die FDP. Er sei zu der Überzeugung gelangt, "dass sich meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei auseinanderentwickelt haben", schreibt der 60-Jährige in einer Austrittserklärung an FDP-Chef Christian Dürr, die Kemmerich bei X verbreitete. Kemmerich bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Echtheit des Dokuments, wollte sich aber zunächst nicht weiter zu seinem Schritt äußern.

Auch in den News:

Thomas Kemmerich erlangte bundesweite Bekanntheit, als er am 5. Februar 2020 überraschend mit Stimmen von CDU, AfD und FDP zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde. Bei der Wahl hatten AfD-Stimmen den Ausschlag gegeben. Kemmerich nahm die Wahl an, konnte aber keine Regierung bilden und ernannte keine Minister. Thüringen stürzte damals in eine tiefe Regierungskrise. Nach bundesweiten Protesten und innerparteilichem Druck trat Kemmerich damals zurück. Seither galt seine Beziehung zur Bundes-FDP als belastet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
GERMANY-POLITICS/
News

Stören soll doppelt so teurer werden - Debatte im Bundestag

  • 12.09.2025
  • 11:12 Uhr
maybrit Illner
Artikel

Illner-Talk: Shitstorm für Reichinnek

  • 12.09.2025
  • 10:46 Uhr
Polizei
News

Streit in Niedernhall eskaliert: 18-Jähriger fährt Kind mit Auto tot

  • 12.09.2025
  • 10:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250911-935-825882
News

Militärübung "Westen 2025": Russland und Belarus trainieren für Ernstfall

  • 12.09.2025
  • 09:09 Uhr
Prinz Harry in der Ukraine
News

Bericht: Prinz Harry ist überraschend in der Ukraine eingetroffen

  • 12.09.2025
  • 08:46 Uhr
Inflation
News

Umfrage: Sparen bestimmt den Einkauf

  • 12.09.2025
  • 04:01 Uhr
Brasiliens Oberstes Gericht neigt zu Verurteilung Bolsonaros
News

Oberstes Gericht verurteilt Bolsonaro zu 27 Jahren Haft

  • 12.09.2025
  • 03:49 Uhr
USA-SEPT11/NEW YORK
News

USA erinnert an die Terroropfer vom 11. September - Trump gedenkt am Pentagon

  • 11.09.2025
  • 17:27 Uhr
Vegane Fleischersatzprodukte, wie hier fürs Grillen, sind in den letzten Jahren zum Trend geworden.
News

EU will Bezeichnung für "vegane Wurst" und Co. verbieten

  • 11.09.2025
  • 17:18 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821742
News

Newsticker zu Drohnen-Abschuss: Deutschland verstärkt Engagement an NATO-Ostflanke

  • 11.09.2025
  • 17:13 Uhr