Schüsse in Utah

FBI sucht mit Hochdruck nach Kirk-Attentäter

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 13:05 Uhr
  • dpa
Der Sarg mit Charlie Kirks Leichnam wurde nach Phoenix überführt.
Der Sarg mit Charlie Kirks Leichnam wurde nach Phoenix überführt.© Ross D. Franklin/AP/dpa

Nach der tödlichen Attacke auf den rechten Influencer Charlie Kirk an einem Campus in Utah fahndet die US-Bundespolizei nach dem Schützen. Eine Belohnung wurde ausgesetzt, über 7.000 Hinweise sind eingegangen.

Inhalt

  • Mehr als 7.000 Hinweise eingegangen
  • Sarg nach Phoenix überführt
  • US-Außenministerium droht mit Konsequenzen

Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk sucht die Bundespolizei FBI weiter mit Hochdruck einen Verdächtigen. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos.

Die Videosequenz zeigt, wie sich eine Person von einem Dach nach unten hangelt, auf den Boden springt und sich dann zügig wegbewegt. Für Hinweise wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar (rund 85.000 Euro) ausgesetzt.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch (10. September) auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte er als Gastredner gesprochen. Der Schütze ist weiterhin flüchtig. Er könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und unterstützte ihn in dessen Wahlkampf. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts.

Mehr als 7.000 Hinweise eingegangen

Mehr als 7.000 Tipps gingen bis zum Freitagmorgen (12. September, MESZ) nach den offiziellen Angaben zufolge ein. Fast 200 Befragungen seien erfolgt. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt.

Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Donnerstagabend (11. September, Ortszeit), dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können. Er geht von einem "politischen Attentat" aus.

Sarg nach Phoenix überführt

Der Sarg mit Kirks Leichnam wurde in Begleitung des Vize-Präsidenten JD Vance und seiner Frau Usha Vance von Utah nach Arizona, wo der Podcaster gelebt haben soll, überführt. TV-Bilder zeigten, wie Kirks Ehefrau gestützt von Usha Vance aus einem Flugzeug stieg. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, dass er voraussichtlich zur Beerdigung kommen werde.

US-Außenministerium droht mit Konsequenzen

Das US-Außenministerium drohte unterdessen Ausländer:innen mit Konsequenzen, sollten sie im Internet Gewalt rechtfertigen. Vize-Außenminister Christopher Landau schrieb auf der Plattform X - ohne Kirks Namen zu nennen: "Angesichts des schrecklichen Mordes an einer führenden politischen Persönlichkeit gestern möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land keine willkommenen Besucher sind."

Er habe Konsularvertreter angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen, schrieb Landau weiter, ohne Details zu nennen. Der Vize-Außenminister rief in seinem Post dazu auf, ihm Kommentare von Ausländer:innen zu melden, damit das Außenministerium "das amerikanische Volk schützen kann". Beispiele oder Beweise für mutmaßliche Aktionen von Ausländer:innen lieferte er nicht.

