Mit Serien wie "Buffy" und "Gossip Girl" wurde sie bekannt. Im Februar starb die Schauspielerin Michelle Trachtenberg im Alter von nur 39 Jahren. Nun wird die Todesursache bekannt.

Knapp zwei Monate nach dem plötzlichen Tod der US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist die Todesursache bekannt geworden. Nach Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin starb Trachtenberg an Komplikationen durch Diabetes mellitus. Die Behörde sprach von einem natürlichen Tod. Die 39-Jährige war am 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden.

Die Behörde hatte den Todesfall zunächst als "ungeklärt" eingestuft. Nach US-Medienberichten lehnte Trachtenbergs Familie eine Autopsie ab. Ein Laborbefund habe nun die Ursache bestimmt, hieß es.

Diabetes mellitus, allgemein auch "Zuckerkrankheit" genannt, ist eine krankhafte Störung des Zuckerstoffwechsels, die unbehandelt schwere Folge-Erkrankungen nach sich ziehen kann.

Trachtenberg feierte Anfang der 2000er-Jahre mit der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie "Gossip Girl" erfolgreich. Sowohl in der Originalserie als auch in einer späteren Neuauflage spielte sie das hinterhältige Partygirl Georgina Sparks, frühere Freundin von Serena van der Woodsen, gespielt von Blake Lively.