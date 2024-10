Tödlicher Unfall auf B12 im Allgäu: Junge Mutter stirbt - Vater und Kind verletzt

Bei einem Unfall im Oberallgäu kommt eine junge Frau ums Leben. Ihr Mann und das gemeinsame Kleinkind überleben schwer verletzt.

Anzeige

Eine junge Mutter ist bei einem Verkehrsunfall im Oberallgäu tödlich verletzt worden. Ihr Mann und das gemeinsame Kleinkind überlebten den Crash am Samstagnachmittag (19. Oktober) schwer verletzt, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Im Video: Londoner Hochhaus in Flammen

Die Familie war auf der Bundesstraße 12 von Kaufbeuren in Richtung Kempten unterwegs - am Steuer saß der Mann, Frau und Kind saßen auf der Rückbank. In der Nähe der Anschlussstelle Wildpoldsried kam der Wagen dann aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die junge Mutter starb noch an der Unfallstelle. Der Vater und das Kind kamen in eine Klinik. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen.