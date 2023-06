Dass russische Soldaten ihre eigenen Kameraden erschießen sollen, wenn sie sich von der Front des Ukraine-Kriegs zurückziehen - diese schreckliche Taktik, um andere Soldaten gefügig zu machen, soll schon länger angewendet werden. Bisher fehlte ein klarer Beweis.

Anzeige

Dass russische Soldaten ihre eigenen Kameraden hinrichten, wenn diese sich verweigern oder sich von der Front zurückziehen, weil es keinen Sinn mehr macht dort zu kämpfen, ist kein Geheimnis. Ob es allerdings der Wahrheit entspricht, dass Soldaten getötet werden - auch um andere an Meutereien zu hindern - war bisher nicht beweisfähig. Anscheinend ist jetzt laut "ntv" ein Drohnenvideo aufgetaucht, das den schrecklichen Verdacht bestätigen soll.

Im Video: Ex-Wagner-Söldner kämpft nun gegen Russland auf Seite Kiews

Soldaten sollen mit Beschuss von der Flucht abgehalten werden

Auf einem ukrainischen Telegram-Channel soll ein Video veröffentlicht worden sein, das bestätigen soll, wie russische Soldaten ihre eigenen Kameraden erschießen. Wie "ntv" berichtet, seien in den Drohnenaufnahmen drei russische Soldaten zu sehen, die das Feuer auf mindestens sieben Kameraden eröffnen, die sich auf dem Rückzug befinden. Zu sehen sei außerdem, dass sogenannte Sperreinheiten zunächst Warnschüsse abgäben, bevor sie dann die Gewehre gegen ihre Kameraden richten. Diese Sperreinheiten sind laut "HNA" schon vor Monaten von der Regierung in Moskau eingesetzt worden, um die eigenen Soldaten von einer Flucht abzuhalten.

Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian soll das Video authentisch sein, eine Bestätigung des russischen Verteidigungsministeriums sei noch nicht eingegangen, so "Newsweek" zu einer entsprechenden Anfrage. "Newsweek" zitiert den politischen Berater Jason Jay Smart, dass der Beschuss der eigenen Truppen eine lange Tradition in der russischen Militärgeschichte hätte. Soldaten sollen am Rückzug von der Front gehindert werden, auch wenn die Lage völlig aussichtslos sei. Andere Soldaten wiederum sollen mit solchen Aktionen gefügig gemacht werden.