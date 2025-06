Tote nach israelischen Attacken in Gaza

Im Gazastreifen kam es zu erneuten Angriffen der israelischen Armee. Nach palästinensischen Angaben seien 56 Menschen gestorben, darunter auch Kinder.

Anzeige

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den frühen Morgenstunden seien mindestens 56 Menschen bei mehreren Angriffen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Den Angaben zufolge wurden bei einem Angriff in der östlichen Gaza-Vorstadt Tuffah in der Nähe eines ehemaligen Schulgebäudes elf Menschen getötet. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa lag eine höhere Totenzahl bei jenem Vorfall vor. Wafa meldete zudem, unter den Toten seien auch Kinder. Der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz berichtete darüber hinaus von etwa 45 Toten bei weiteren Angriffen des israelischen Militärs in dem Gebiet. Auch diese Angaben ließen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

Anzeige

Anzeige

Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben. Israel kämpft seit dem bislang beispiellosen Massaker vom 7. Oktober 2023 gegen die Hamas. Erklärtes Ziel Israels ist es, die Hamas zu zerschlagen sowie die noch immer festgehaltenen Geiseln freizubekommen.

US-Präsident Donald Trump nährte die Hoffnung auf eine möglicherweise bevorstehende Feuerpause im Gaza-Krieg. Trump rechne kommende Woche mit einer Waffenruhe, sagte er.