Anzeige
Unterallgäu

Vermisste 36-Jährige in Lauben: Polizei findet Leiche - Lebensgefährte festgenommen

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
  • dpa
Polizei findet im Wald bei Lauben eine Leiche – Ermittlungen laufen.
Polizei findet im Wald bei Lauben eine Leiche – Ermittlungen laufen.© Braun/swd-medien/dpa

Im schwäbischen Lauben haben Ermittler:innen im Wald eine Leiche entdeckt. Ob es sich um die seit Anfang August vermisste 36-Jährige handelt, ist unklar. Ihr Lebensgefährte wurde vorläufig festgenommen.

Anzeige

Nach dem Fund einer Leiche in Lauben im schwäbischen Landkreis Unterallgäu ist die Identität der Person weiter unklar. Ob es sich dabei um die vermisste 36-Jährige handelt, müssen laut Polizei die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Leiche soll nach Angaben einer Polizeisprecherin am Freitag (29. August) obduziert werden.

Der Lebensgefährte der Frau sei vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Er soll laut der Polizeisprecherin am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Zahlreiche Polizeikräfte hatten das Wohnhaus des Paares in Lauben, einen landwirtschaftlichen Betrieb und unter anderem ein Waldstück nördlich der Gemeinde durchsucht. Dabei waren auch Suchhunde im Einsatz. Am Donnerstagnachmittag (28. August) fanden die Ermittler:innen schließlich im Wald die Leiche, wie die Polizeisprecherin berichtete.

Anzeige
Anzeige

Frau verschwand nach einem Streit

Die 36-Jährige wird seit dem 5. August vermisst. Nach einem Streit soll sie von zu Hause zu ihrem Freizeitgrundstück mit Pferdekoppel gefahren sein. Dort fand die Polizei später ihr Auto. Eine umfangreiche Suche mit Hilfe von Polizeihunden blieb zunächst erfolglos. Von der Frau fehlt seitdem jede Spur.

Auch in den News:

Den letzten bekannten Kontakt hatte sie den Ermittlungen zufolge zu ihrem Partner gehabt. Über das Handy habe sie sich noch am späten Abend des 5. August bei Angehörigen gemeldet. Mit wem sich die Frau am Tag ihres Verschwindens gestritten habe, sei bislang unklar.

Noch sind viele Fragen offen

Die Ermittlungen hätten den dringenden Tatverdacht auf den 38 Jahre alten Lebensgefährten gelenkt, hieß es von der Polizei. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur genauen Tatbegehung und zu den Hintergründen der Tat, dauern weiterhin an."

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Ramelow fordert neue Nationalflagge
News

Ramelow spricht sich für Abstimmung über Nationalhymne aus

  • 29.08.2025
  • 11:33 Uhr
Smartphone login screen (1)
News

Störung bei DKB: Ausfälle beim Online-Banking – das ist der aktuelle Stand

  • 29.08.2025
  • 11:29 Uhr
Mitarbeiter montieren Kotflügel an einem Auto
News

Arbeitslosigkeit in Deutschland erstmals seit 2015 wieder über drei Millionen-Marke

  • 29.08.2025
  • 11:25 Uhr
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bild) – ihr Satz „Wir schaffen das“ prägt bis heute die Debatte.
News

Zehn Jahre "Wir schaffen das": Wie Merkels Satz heute bewertet wird

  • 29.08.2025
  • 11:17 Uhr
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, sorgt oftmals für diplomatisches Kopfschütteln - seinen Chef stört das aber nicht.
News

Trumps Chaos-Gesandter Steve Witkoff: Diplomat leistete sich bei Putin schwere Patzer

  • 29.08.2025
  • 10:52 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-804292
News

Russische Angriffe auf Kiew: Selenskyj sieht Schlag gegen Trump

  • 29.08.2025
  • 10:20 Uhr
Absperrung der Polizei
News

Grausiger Fund in Filderstadt-Bonlanden: Stark verweste Leiche in Koffer entdeckt

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
Bundeskanzler Merz in Frankreich
News

Merz und Macron in Toulon: Gipfeltreffen trotz Regierungskrise in Paris

  • 29.08.2025
  • 07:34 Uhr
Merz Waffenruhe
News

Merz glaubt nicht mehr an Putin-Selenskyj-Treffen

  • 29.08.2025
  • 05:29 Uhr
USA, Minneapolis: Menschen besuchen eine behelfsmäßige Gedenkstätte an der Annuniciation Catholic Church, nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule mit zwei toten Kindern.
News

FBI: Terrorverdacht nach Schüssen in Minnesota erhärtet sich

  • 28.08.2025
  • 23:59 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 19:45

  • 23:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 18:00

  • 11:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12