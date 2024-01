Prämie für jede Zahlung: Trade Republic führt neue Bezahlkarte ein

Zum fünfjährigen Geburtstag und dem Erhalt der Vollbanklizenz hat Trade Republic etwas Neues für seine Kund:innen im Angebot. Geplant ist die Einführung einer Bezahlkarte, mit der auch ein Bonusmodell startet.

Das Wichtigste in Kürze Für Trade-Republic-Kunden soll es bald eine kostenlos beantragbare Debitkarte geben.

Geplant ist ein Prämiensystem, welches einen prozentualen Anteil des Kaufpreises zurückerstattet.

Die Laufzeit ist von Trade Republic bis jetzt zeitlich unbegrenzt angelegt.

Geburtstagsgeschenk für Trade-Republic-Kunden

Nach Medienberichten kündigte der Neobroker Trade Republic zu seinem Geburtstag an, eine eigene Debitkarte einzuführen.

Darin integriert ist ein dem Cash-back ähnelndes System. Geplant sei die Rückerstattung eines bestimmten Prozentsatzes des Kaufpreises für Kund:innen auf deren Konto. So sollen User:innen einen Teil des Kaufbetrags zurückerhalten.

Was ist neu am Kartenmodell von Trade Republic?

Im Modell von Trade Republic sollen Nutzer:innen in Zukunft durch die Kartenzahlung ein Prozent des ausgegebenen Betrags als Prämie direkt in einen Sparplan ihrer Wahl investieren können. Das Unternehmen plant, das Angebot zunächst unbefristet einzuführen. Ziel von Trade Republic soll es sein, mehr Menschen zum Sparen in Wertpapieren zu animieren.

"Trade Republic verbindet in einzigartiger Weise das tägliche Bezahlen mit dem Investieren. Die Partnerschaft zwischen Trade Republic und Visa stellt sicher, dass jede Kartenzahlung zum Vermögensaufbau beiträgt", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director Visa Central Europe.

Karte ist als kostenloses Angebot geplant

Die Beantragung der virtuellen Karte soll kostenlos sein und es sollen laut Trade Republic keine Kontoführungsgebühren anfallen. Jedoch soll bei der Beantragung einer physischen Karte eine Gebühr für die Karte fällig werden.

Laut Trade Republic soll das Geldabheben für Beträge über 100 Euro weltweit kostenlos sein. Darunter falle eine Gebühr von einem Euro an. "Unsere Kernkunden sind junge Leute in den Zwanzigern und Dreißigern. Und die reisen sehr gern und viel. Da ist weltweit kostenloses Geldabheben ein wichtiges Merkmal", sagte Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker gegenüber dem "Handelsblatt".

Interessierte Menschen müssten Kund:innen von Trade Republic werden und sich für die neue Karte zunächst auf eine Warteliste setzen lassen. Die Herausgabe soll laut Trade Republic dann in den kommenden Wochen erfolgen.

In angelsächsischen Ländern gibt es schon solche Modelle

Besonders in Großbritannien und den USA gibt es schon länger ähnliche Angebote wie beispielsweise das der US-Großbank J.P. Morgan.

Zum Start ihrer Onlinebank Chase in Großbritannien gab es im Startjahr 2021 eine Gutschrift von einem Prozent auf alle Kartenzahlungen.