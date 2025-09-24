Anzeige
Italien

Tragisches Unglück auf Elba: Deutscher stirbt beim Tauchen

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 22:30 Uhr
  • dpa
Vor der Mittelmeerinsel Elba endete ein Tauchgang für einen 80-jährigen Deutschen tödlich.
Vor der Mittelmeerinsel Elba endete ein Tauchgang für einen 80-jährigen Deutschen tödlich.© Bernhard Krieger/dpa-tmn

Im Urlaub auf der italienischen Insel macht ein 80-jähriger Bundesbürger einen Tauchgang. Im Wasser verliert er das Bewusstsein. Alle Hilfe kommt zu spät.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein tragischer Vorfall ereignete sich vor der italienischen Insel Elba.

  • Ein 80-jähriger deutscher Urlauber verlor während eines Tauchgangs das Bewusstsein und konnte trotz Rettungsversuchen nicht wiederbelebt werden.

  • Vermutet wird ein Herzstillstand als Ursache.

Tragisches Ende eines Tauchgangs: Vor der italienischen Mittelmeerinsel Elba ist ein 80 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. Der Urlauber verlor am Nachmittag plötzlich das Bewusstsein, während er in der Nähe der Gemeinde Campo an der Südküste im Wasser war, wie die Rettungsdienste am Abend mitteilten. Er konnte von anderen Tauchern nach oben gebracht werden. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben jedoch ohne Erfolg.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vermutet wird, dass der Mann während des Tauchens einen Herzstillstand erlitt. Zu seiner Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben. Elba ist Italiens drittgrößte Insel. Sie liegt etwa zehn Kilometer vom Festland entfernt vor der Küste der Toskana.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
Mehr News
US-Vizepräsident Vance auf CPAC-Konferenz
News

Nach tödlichem Angriff auf ICE: Vance spricht von "gewalttätigen Linksextremisten"

  • 24.09.2025
  • 23:00 Uhr
Live-Gespräch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel
News

Trotz schlechtem Verhältnis: Merkel spricht Merz ein Lob aus

  • 24.09.2025
  • 22:58 Uhr
Jahreskonferenz der britischen Partei Reform UK
News

Rechtsruck in Großbritannien: Rechte Bewegungen gewinnen an Einfluss

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Trump Britain
News

Alles für den Friedensnobelpreis: Diese sieben Konflikte will Trump gelöst haben

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Maß für Maß: Auf dem Oktoberfest werden Millionen Liter Bier ausgeschenkt – wie das Getränk ins Festzelt gelangt, erklärt ein Blick hinter die Kulissen.
News

Hinter den Kulissen des Oktoberfests: So kommt das Bier ins Wiesn-Zelt

  • 24.09.2025
  • 17:45 Uhr
Regen in Stuttgart
News

Heftiger Dauerregen droht Südwesten unter Wasser zu setzen

  • 24.09.2025
  • 17:26 Uhr
Wir sind Bären, keine, keine Tiger! Peskow, der alte Zoologe.
News

Kreml-Sprecher kontert Trump: "Russland ist ein echter Bär – kein Papiertiger"

  • 24.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-99-133575
News

Weitere russische Übergriffe? Selenskyjs eindringliche Warnung vor der UN

  • 24.09.2025
  • 16:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-911-008008
News

Kanzler attackiert Kritiker: Merz in Generaldebatte im Verteidigungsmodus

  • 24.09.2025
  • 16:23 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-99-128725
News

"Die Deutschen sagen: Komm zu uns" – Kimmel über ein besonderes Job-Angebot

  • 24.09.2025
  • 15:25 Uhr