Tödlicher Unfall auf A9 - Autobahn stundenlang gesperrt

Am Morgen kommt es auf der Autobahn 9 während des Berufsverkehrs zu einem schweren Unfall - ausgelöst durch einen Lkw. Ein Autofahrer kommt dabei ums Leben.

Anzeige

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn 9 in Oberbayern ist einer der Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lastwagenfahrer war nach Angaben eines Polizeisprechers morgens in Fahrtrichtung München unterwegs, als er nahe Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit einem Auto zusammenstieß. Anschließend durchbrach der Sattelzug die Mittelleitplanke demnach und prallte gegen einen weiteren Wagen.

Auch interessant: Dramatisches Helikopter-Unglück in den USA - hier kostenlos anschauen!

Der 30 Jahre alte Fahrer des ersten Autos starb laut Polizeisprecher durch die Kollision. Der Fahrer des Lastwagens und der des anderen Autos wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Durch den Unfall kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die A9 war während des Berufsverkehrs am Donnerstagmorgen (17. April) für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Anzeige