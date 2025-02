"Trump Gaza": US-Präsident teilt verstörendes KI-Video

Eine goldene Trump-Statue, jubelndse Kinder, blühende Landschaften - mit einem KI-generierten Clip über den Gazastreifen sorgt US-Präsident Trump einmal mehr für Aufsehen.

Donald Trump hat mit seinen kürzlich geäußerten Ideen zur Zukunft des Gazastreifens für Aufsehen gesorgt - und Kopfschütteln. Sein vager Plan sieht vor, alle rund zwei Millionen Palästinenser:innen aus dem Küstenstreifen in andere arabische Staaten "umzusiedeln" und das im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas zerstörte Gebiet unter Kontrolle der USA in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln. Jetzt hat Trump nachgelegt, in Form eines bizarren KI-Videos, das er auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" und auf Instagram postete.

"Keine Tunnel mehr, keine Angst mehr"

Das Video beginnt mit Szenen der Zerstörung im Gazastreifen und fragt: "Gaza, what’s next?" (“Gaza, wie geht’s weiter?”). Was folgt, ist eine Reihe von Bildern, die Gaza als luxuriöses Urlaubsresort im Stil von Dubai darstellen. Im Hintergrund ist ein Lied zu hören, das Trumps vermeintliche "Befreiung" des Gazastreifens besingt. Der Text des Songs spricht davon, dass Trump die Menschen befreien und Licht bringen würde, es gäbe künftig "keine Tunnel mehr, keine Angst mehr". Die Bilder zeigen unter anderem Wolkenkratzer, exotische Strände und Luxusyachten, garniert mit einer gigantischen goldenen Trump-Statue und Miniaturversionen davon im Souvenir-Shop.

Trump und Netanjahu liegen am Pool

Auch Trumps enger Vertrauter und Tesla-Chef Elon Musk darf in dem KI-Clip nicht fehlen. Bilder zeigen ihm beim Essen am Strand und wie er Geldscheine regnen lässt. Trump selbst ist beim Tanzen mit einer Bauchtänzerin zu sehen. Der "Höhepunkt" des Clips folgt ganz am Ende: Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu liegen in Badehosen am Pool des fiktiven Hotels "Trump Gaza" und schlürfen Cocktails.

Bärtige KI-Bauchtänzer:innen

Trumps Gaza-Pläne hatten unmittelbar nach der Ankündigung Kritik aus mehreren Ländern nach sich gezogen. Jordaniens König Abudllah II. und Ägyptens Präsident Abdel-Fattah al-Sisi lehnten die Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung in ihre beiden Länder vehement ab. Auch unter Trumps Instagram-Video häufte sich die Kritik. Ein User schrieb laut "Kurier": "Ich habe für dich gestimmt, damit du uns aus einem globalen Konflikt heraushältst. Ich fühle mich verraten." Ein anderer Nutzer wütete demnach: "Das ist eine schreckliche Idee und ein schrecklicher Beitrag."

Einen erheiternden Moment gibt es in dem Gaza-Clip allerdings auch. Bei Sekunde 15 hat die Künstliche Intelligenz bärtige Bauchtänzer:innen eingebaut - etwas, was so gar nicht in Donald Trumps Weltbild passen dürfte.