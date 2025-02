Elon Musk fuchtelt auf Bühne mit Kettensäge herum

Bei einer Veranstaltung der Konservativen in Washington hantierte Elon Musk plötzlich mit einer Kettensäge – und erntete dafür Standing Ovations.

Am Donnerstagabend (21. Februar) trat Elon Musk auf der Conservative Political Action Conference (CPAC), einer jährlich stattfindenden politischen Konferenz mit konservativen Aktivist:innen und Volksvertreter:innen, auf. Plötzlich trat Argentiniens Präsident Javier Milei auf die Bühne und überreichte Musk bei diesem Überraschungsauftritt eine Kettensäge – woraufhin es zu skurrilen Szenen kam. Videos und Bilder des Vorfalls gibt es im Clip:

Mit Kettensäge: Musk sagt Bürokratie den Kampf an

"Dies ist die Kettensäge der Bürokratie", rief Musk, während er sie in die Luft hielt und demonstrativ mit ihr herumwedelte. Aus dem Publikum erntete er Applaus für die "Showeinlage", bei der er eine verspiegelte Sonnenbrille und eine "Make America Great Again"-Cap trug. Als Leiter der neu gegründeten Behörde für Regierungseffizienz steht Musk sowohl für Ausgabenkürzungen als auch für eine Verkleinerung der Bundesbelegschaft ein.

Was es mit Javier Mileis Überraschungsauftritt auf sich hat

Dass es ausgerechnet Milei war, der Musk die Kettensäge überreicht hat, dürfte alles andere als ein Zufall gewesen sein. Während seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2023 trat der rechtspopulistische Präsident Argentiniens selbst wiederholt mit Kettensäge auf. Sie avancierte regelrecht zu seinem Markenzeichen, das für eine massive Zusammenkürzung des Staatsapparats stehen sollte. Ein Symbol, das sich nun auch Musk zu eigen machte: Auf dem Exemplar, das Milei ihm während seiner CPAC-Rede in die Hand drückte, war laut der "Wirtschaftswoche" Mileis Slogan "Viva la libertad, carajo", also "Es lebe die Freiheit, verdammt" eingraviert.

Der spätere argentinische Präsident Javier Milei mit Kettensäge auf einer Wahlkampfveranstaltung im September 2023. © REUTERS

Musk teilt vor Konservativen gegen Europa aus

"Freiheit" spielte am Donnerstagabend auch für Musk eine entscheidende Rolle. Bei seinem CPAC-Auftritt bezeichnete er "Freiheit und Chancen" als die grundlegenden Elemente dessen, was Amerika groß gemacht habe. Gleichzeitig warnte er laut dem "Handelsblatt" davor, dass diese Werte nun in Gefahr seien: "Ich meine, in Europa stecken sie Leute ins Gefängnis, weil sie das falsche Meme posten. Das ist doch Wahnsinn." Zuletzt behauptete auch Trumps Vizepräsident J.D. Vance, die Meinungsfreiheit in Europa sei in Gefahr – unter anderem bei seinem Deutschlandbesuch auf der Münchner Sicherheitskonferenz.