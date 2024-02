"Will, dass China Erfolg hat": Trump wünscht früherem Gegner Wohlstand

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump legt eine überraschende Wende in seiner China-Politik hin. Er wolle, dass "China Erfolg hat", sagte er in einem Interview. Warum die überraschende Kursänderung?

Anzeige

Überraschender Schwenk in Donald Trumps China-Politik. Der ehemalige US-Präsident hat in einem Interview mit Fox News seine Hoffnung auf den Wohlstand Chinas beteuert. Trump war während seiner Amtszeit für seine scharfe Anti-China-Rhetorik bekannt. In dem Gespräch erklärte der 77-Jährige jedoch unmissverständlich: "Ich will, dass China Erfolg hat."

Im Video: Dämpfer für Trump - weniger Wahlspenden als Biden und Haley

Als bemerkenswerte Wendung in Trumps Äußerungen kann man außerdem seine Zusicherung verstehen, keinen Handelskrieg mit China zu beginnen, falls er bei den bevorstehenden Wahlen im November triumphieren sollte. Gegenüber Fox sagte Trump über die China-Politik während seiner Amtszeit: "Es war kein Handelskrieg. Ich habe mit China alles gut gemacht." Er wolle, "dass es China gut geht".

Trump will wieder Strafzölle einführen

Trump verhängte in seiner ersten Amtszeit umfangreiche Strafzölle auf chinesische Produkte. In dem Interview betonte er nun auch, dass er bereit wäre, erneut Zölle von mehr als 60 Prozent auf in China hergestellte Waren einzuführen. Im Verlauf des Interviews äußerte Trump auch die Vermutung, dass Xi Jinping versuchen könnte, die Präsidentschaftswahl 2024 zu manipulieren.

Eine unsichere Haltung zeigte Trump in Bezug auf die Unterstützung für Taiwan. Während seiner Amtszeit erhielt er erhebliche finanzielle Zuwendungen aus verschiedenen Ländern, darunter China. Diese Verbindungen könnten ein Grund dafür sein, dass er sich derzeit gegen eine militärische Intervention ausspricht, sollte China Taiwan angreifen.

Die amerikanische Öffentlichkeit reagiert gespalten auf die unerwartete Kehrtwende in Trumps China-Politik. Kritiker:innen werfen ihm vor, opportunistisch zu handeln. Seine Anhänger sehen die flexiblere Position als Zeichen für pragmatische Diplomatie.