TV-Debatte endet laut: Hitzige Diskussionen zwischen Sunak und Starmer

In Umfragen liegen Rishi Sunak und seine Tories hinten. Entsprechend offensiv ging der britische Premier in die TV-Debatte mit Keir Starmer.

Das Wichtigste in Kürze Im ersten TV-Duell vor der britischen Parlamentswahl hat Premierminister Rishi Sunak seinen Herausforderer Keir Starmer heftig attackiert.

Sunak warf seinem Rivalen unter anderem vor, die Steuerlast stark erhöhen zu wollen. Der Labourchef bezeichnet die Behauptung als "Müll".

Starmer forderte einen Wandel in Großbritannien - Sunak wiederum hielt seine Pläne für unkonkret.

In dem ersten TV-Duell vor der britischen Parlamentswahl am 4. Juli wurde es laut. Premierminister Rishi Sunak und sein Herausforderer Keir Starmer lieferten sich eine hitzige Debatte. Dabei agierte Sunak, der in Umfragen rund 20 Punkte zurückliegt, vor allem als Angreifer und fiel seinem sozialdemokratischen Konkurrenten mehrfach ins Wort.

Sunak: Labourpartei plant enorme Steuererhöhungen

Unter anderem behauptete Sunak, dass Starmers Labourpartei die jährliche Steuerlast jedes Arbeitnehmers um 2.000 Pfund (2.348 Euro) erhöhen wolle. Starmer, dessen Partei vor der Wahl am 4. Juli in Umfragen deutlich führt, wies die Vorwürfe erst spät deutlich als "Müll" zurück.

Die Partei von Keir Starmer führt die Umfragen an, er könnte nächstes Jahr Premierminister werden. © Jon Super/AP/dpa

Sunak erfinde Dinge, "während er spricht", so Starmer über den Regierungschef. Die Labourpartei wolle lediglich die Mehrwertsteuer für Privatschulen sowie die Übergewinnsteuer für Energieunternehmen erhöhen. Dafür erhielt Starmer viel Applaus.

Starmer will Wandel in Großbritannien

Starmer ließ Sunaks Attacken jedoch nicht auf sich sitzen. Der Labourchef beschuldigte die regierenden Konservativen, schuld zu sein am Zustand des Landes mit langen Wartezeiten in Kliniken, hohen Hypothekenzinsen, stark gestiegenen Lebenshaltungskosten und fehlenden Lehrkräften. Die Tory-Partei wiederzuwählen bedeute, den Brandstiftern die Streichhölzer zurückzugeben. Starmer zufolge sei es Zeit für einen Wandel in Großbritannien.

Im Video: Briten-Premier Rishi Sunak will Zigaretten verbieten

Sunak hingegen zweifelte Starmers Zukunftspläne an. Die Labourpartei habe ihm zufolge keine konkreten Ideen vorzuweisen. Kommentatoren lobten Sunaks kämpferischen Ton, mit dem er Starmer mehrmals direkt nach dessen Vorhaben fragte. Der Labour-Chef verlange einen Blankoscheck und verschweige die wahren Kosten für seine Vorhaben, sagte Sunak.

Eine Blitzumfrage von YouGov nach dem Ende der Sendung ergab, dass 62 Prozent einer ausgewählten Stichprobe das TV-Duell frustrierend gefunden hätten. Starmer wurde als Sieger bei den Themen Gesundheit, Lebenshaltungskosten, Bildung und Klimawandel gesehen. Sunak schnitt beim Thema Steuern besser ab, beim Thema Migration gab es keinen Sieger.