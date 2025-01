Überraschende Zahlen bei Siemens Energy nach Kurseinbruch

Siemens Energy kümmert sich auch um Netztechnik, Stromübertragung und -verteilung. Die Turbulenzen um DeepSeek brachten die Aktie zum Absturz. Nun reagiert der Konzern.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist robust in das Geschäftsjahr 2024/25 gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz im ersten Geschäftsquartal von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montagabend (27. Januar) in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - lag das Plus bei 18,4 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte von 208 auf 481 Millionen Euro zu.

Die Auftragseingänge sanken Im Vorjahresvergleich auf vergleichbarer Basis hingegen um 10,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Allerdings hatten Analysten mit einer stärkeren Verschlechterung gerechnet.

Am Markt kam die Zahlen nach dem vorherigen Absturz der Aktie gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere zwei Prozent im Vergleich zum Handelsschluss auf Xetra.

Der jüngste Erfolg des chinesischen Start-ups DeepSeek rund um Künstliche Intelligenz (KI) hatte zuvor die Stimmung am deutschen Aktienmarkt getrübt. Am Dax-Ende brachen die Anteilscheine von Siemens Energy um ein Fünftel ein. Der Konzern hatte in der Vorwoche noch deutlich von der Fantasie für den globalen Ausbau von Rechenzentren profitiert, da er mit seinen Geschäften als gut aufgestellt für das Thema Künstliche Intelligenz gilt.

Detaillierte Zahlen will Siemens Energy am 12. Februar vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt vor allem vom Geschäft mit Netztechnik profitiert.