Anzeige
Russischer Angriffe

Schwere Nacht für Kiew: Russland setzt Luftangriffe fort

  • Veröffentlicht: 28.09.2025
  • 07:27 Uhr
  • dpa
Nahezu täglich werden Ziele in der Ukraine mit russischen Kampfdrohnen angegriffen. (Archivbild)
Nahezu täglich werden Ziele in der Ukraine mit russischen Kampfdrohnen angegriffen. (Archivbild)© Evgeniy Maloletka/AP

Kiew hat erneut eine Nacht schwerer russischer Angriffe erlebt. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mehrere Gebäude zerstört, zudem gibt es zahlreiche Verletzte.

Anzeige

Russlands Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ukrainischen Angaben zufolge erneut massiv angegriffen. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sprach am frühen Morgen auf der Plattform Telegram von andauernden massiven Raketen- und Drohnenangriffen auf mehrere Bezirke der Hauptstadt, bei denen mindestens fünf Menschen verletzt worden seien. Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei in Teilen zerstört worden, auch andere Gebäude und Autos seien durch herabfallende Trümmer von Drohnen in Brand geraten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" berichtete unter Verweis auf Behördenvertreter, Russland habe mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff auch andere ukrainische Städte ins Visier genommen. Aus Kiew, Saporischschja und Chmelnyzkyj seien Explosionen gemeldet worden. In Saporischschja habe der Angriff eine Schule beschädigt und einen Brand in einem Hochhaus verursacht, berichtete das Portal unter Berufung auf den regionalen Gouverneur, Iwan Fedorow. Vier Menschen in der Stadt seien verletzt worden.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen vernichtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Umgekehrt nehmen die ukrainischen Verteidiger auch immer wieder Ziele im Nachbarland ins Visier und attackieren vor allem Energieanlagen. Die Opfer in der Zivilbevölkerung und das Ausmaß der Schäden in der Ukraine sind allerdings um ein Vielfaches größer als in Russland. Die Forderungen, die Kremlchef Wladimir Putin im Gegenzug für ein Ende des von ihm begonnen Angriffskriegs stellt, kommen einer vollständigen Kapitulation der Ukraine gleich.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 19:55

  • 13:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 16:20

  • 11:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
Mehr News
14.09.2025, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Blick auf Wahlkabinen in einem Wahlraum in der Realschule Brackwede bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.
News

Stichwahlen um kommunale Spitzenposten in NRW starten

  • 28.09.2025
  • 07:53 Uhr
Rinder in Oberbayern
News

Rindfleisch in Deutschland so teuer wie noch nie

  • 28.09.2025
  • 07:25 Uhr
Streit um Irans Atomprogramm
News

Atom-Sanktionen der UN gegen den Iran wieder in Kraft

  • 28.09.2025
  • 06:52 Uhr
Kaffee
News

Umfrage zeigt: So trinken die Deutschen ihren Kaffee am liebsten

  • 28.09.2025
  • 06:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250927-911-026157
News

Lawrow: Deutschland will wie unter Hitler Europa unterjochen

  • 28.09.2025
  • 03:33 Uhr
Elon Musk
News

Musk: Habe Epsteins Einladung auf seine Insel abgelehnt

  • 27.09.2025
  • 22:41 Uhr
US-Präsident Trump
News

Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an

  • 27.09.2025
  • 20:50 Uhr
Demonstration für Gaza in Berlin
News

Bundesweite Proteste gegen Gaza: 100.000 Menschen demonstrieren

  • 27.09.2025
  • 19:58 Uhr
Münchner Oktoberfest
News

Oktoberfest zu voll: Wiesn-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

  • 27.09.2025
  • 19:52 Uhr
Jim McNeely ist tot
News

HR-Bigband: Jim McNeely ist gestorben

  • 27.09.2025
  • 19:05 Uhr