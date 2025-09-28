Anzeige
UN-Generaldebatte

Lawrow: Deutschland will wie unter Hitler Europa unterjochen

  • Veröffentlicht: 28.09.2025
  • 03:33 Uhr
  • dpa
Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft Deutschland Militarisierung und Re-Nazifizierung vor und attackiert Bundeskanzler Merz persönlich.
Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft Deutschland Militarisierung und Re-Nazifizierung vor und attackiert Bundeskanzler Merz persönlich.

Russlands Außenminister Lawrow kritisiert die Wiederbewaffnung Deutschlands als Antwort auf den Ukraine-Krieg scharf. Der Putin-Vertraute zieht dabei sogar einen Hitler-Vergleich.

Das Wichtigste in Kürze

  • Lawrow behauptet, Deutschland betreibe eine Militarisierung und Re-Nazifizierung und vergleicht dies mit Hitlers Ziel, Europa zu unterjochen.

  • Er wirft der Bundesregierung vor, Russland wie einst die Sowjetunion strategisch besiegen zu wollen.

  • Lawrow kritisiert Kanzler Friedrich Merz scharf, wirft ihm militaristische Rhetorik und das Streben nach einer deutschen "militärischen Großmacht" vor.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? "Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das (Adolf) Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen", sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.

Lawrow attackiert Merz

Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich an.

Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Großmacht machen zu können, sagte Lawrow. "Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Großmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund - und das ist sehr gefährlich."

