Wissen zum Mitreden

Umfrage zeigt: So trinken die Deutschen ihren Kaffee am liebsten

  • Aktualisiert: 28.09.2025
  • 06:01 Uhr
  • dpa
Auf dem Bild ist eine mit Kaffee gefüllte Tasse zu sehen.
Auf dem Bild ist eine mit Kaffee gefüllte Tasse zu sehen.© picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fast alle, die diesen Text lesen, zählen vermutlich dazu: Sie trinken Kaffee. Laut einer repräsentativen Umfrage von Ipsos Observer im Auftrag von Aral tun dies 92 Prozent der Deutschen. 68 Prozent greifen täglich zur Tasse, weitere 15 Prozent mehrmals pro Woche.

Hier sind noch ein paar Kaffee-Fakten zum Erzählen beim Frühstückstisch oder beim nächsten Kaffee-Klatsch:

Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?

Die meisten Menschen trinken zwei Tassen am Tag: 35 Prozent der Befragten gaben dies in der Umfrage an. 27 Prozent kochen sich eine dritte Tasse, 18 Prozent trinken vier. Mit einer Tasse pro Tag kommen 9 Prozent aus. 

Diese Studie wurde vor einigen Jahren schon mal durchgeführt. Im Vergleich wird deutlich, dass immer weniger Menschen täglich Kaffee trinken - 2016 gaben dies noch 76 Prozent an, 2018 waren es 72 Prozent und nun sind es 68 Prozent.

Welche Art des Kaffees trinken die meisten Deutschen?

Laut Umfrage ist bei 44 Prozent der Befragten Filterkaffee regelmäßig in der Tasse. Allerdings waren Mehrfachnennungen möglich. Auf Platz zwei der Lieblingsvarianten landet mit 37,8 Prozent der Cappuccino (besteht aus einem Drittel Espresso, zwei Drittel Milchschaum). Ihm folgt mit 32,9 Prozent Café Crema (ein Espresso mit einem Schuss heißer Milch oder Sahne).

29,7 Prozent schlürfen regelmäßig Milchkaffee (je zur Hälfte Filterkaffee und heiße Milch, ohne viel Schaum) und 26,4 Prozent Latte macchiato (besteht aus drei Schichten: heiße Milch, Espresso und Milchschaum, serviert im Glas). Schlusslicht ist der Espresso mit 22,2 Prozent.

Welche Milch wird bevorzugt?

Knapp 37,8 Prozent der Kaffeetrinker:innen nutzen Vollmilch und 26,3 Prozent schütten fettarme Milch in das Kaffeegetränk, 15,1 Prozent pflanzliche Alternativen und knapp 13,5 Prozent Kondensmilch. Schwarz trinken 25,2 Prozent ihr Kaffeegetränk.

Hier gibt es übrigens einen großen Altersunterschied: Unter den Kaffeetrinkern bis maximal 34 Jahren bevorzugen 24,9 Prozent pflanzliche Milchalternativen. Bei den Älteren sind es nur 11,3 Prozent. Übrigens: 60,1 Prozent trinkt das Lebenselixier ohne Zucker.

Warum trinken die Deutschen Kaffee?

Für die große Mehrheit von fast 80 Prozent ist Koffein im Kaffee wichtig - für 42,5 Prozent sogar sehr wichtig. Und ebenso viele - nämlich 42,2 Prozent - geben auch an, ohne Kaffee morgens nur schwer in Schwung zu kommen. 24,8 Prozent sagen sogar, ohne das Elixier würden sie nicht wach werden. 20,1 Prozent halten sich für weniger leistungsfähig und 12,1 Prozent hätten bei einem Verzicht am Morgen Entzugserscheinungen.

Interessant: Knapp jeder Zehnte stimmte der Aussage zu, dass ein Kaffeeverzicht schlechte Folgen für die Mitmenschen habe.

Trotzdem geben die meisten Befragten an, sie trinken Kaffee nicht wegen seiner aufputschenden Eigenschaft, sondern aufgrund des Genusses (54,8 Prozent) oder zur Entspannung (45,2 Prozent) sowie in einer Pause (35,5 Prozent) oder entsprechend in einer Zeit für sich selbst (34,0 Prozent).

Für die Online-Umfrage wurden im April 2025 1.100 Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt.

