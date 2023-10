Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich von Krisen in der Welt "stark belastet"

Zwei Drittel der Bundesbürger:innen fühlen sich laut einer Umfrage im Auftrag von :newstime von den aktuellen Geschehnissen in der Welt stark belastet. Gar nicht berührt sind demnach elf Prozent.

Eine signifikante Mehrheit der Bevölkerung fühlt sich stark von den aktuellen Ereignissen in der Welt belastet. Das hat eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von :newstime ergeben. Demnach gaben insgesamt 66 Prozent der Befragten an, sich stark von etwa dem Krieg in der Ukraine oder dem Konflikt im Nahen Osten belastet zu fühlen. 38 Prozent von ihnen gaben an, eher stark belastet und 28 Prozent sehr stark belastet zu sein.

Elf Prozent überhaupt nicht belastet

Etwa ein Drittel der Befragten (33 Prozent) gab derweil an, sich nur schwach von den aktuellen Ereignissen belastet zu fühlen. Von diesen wiederum erklärten 22 Prozent, dass sie weniger stark belastet sind, während elf Prozent angaben, überhaupt nicht belastet zu sein.

66 Prozent der Deutschen fühlen sich durch die aktuellen Ereignisse in der Welt belastet. © Civey/:newstime

Die Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt wurde, stellte die Frage: "Wie stark fühlen Sie sich durch die aktuellen Ereignisse in der Welt belastet (z.B. Krieg in der Ukraine, Konflikt im Nahen Osten)?" Dazu wurden 2.502 Menschen ab 18 Jahren zwischen dem 24. Oktober und dem 25. Oktober befragt.

Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel Massaker an Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Militante verschleppten mehr als 200 Menschen in das dicht besiedelte Küstengebiet. Seither greift Israels Militär dort Ziele an. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza bis Dienstag (24. Oktober) 5.791 Palästinenser getötet.

