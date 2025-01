Eine Werbekampagne einer pakistanischen Airline, die für Flüge nach Paris wirbt, erntet in den sozialen Medien scharfe Kritik und löst eine Welle der Empörung aus.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die neue Werbung der Pakistan International Airlines (PIA), die ein auf den Eiffelturm zufliegendes Flugzeug zeigt, wird wegen Ähnlichkeiten zu den 9/11-Anschlägen kritisiert.

Sowohl in den sozialen Medien als auch auf der Regierungsebene Pakistans löste die Kampagne Unverständnis über die fehlende Sensibilität der Fluggesellschaft gegenüber des Terroranschlags aus.

PIA fiel schon in der Vergangenheit bei kontroversen Anzeigen und Vorfällen auf.

Die pakistanische Fluggesellschaft Pakistan International Airlines (PIA) sieht sich massiver Kritik ausgesetzt, nachdem eine Werbung, die ein Flugzeug zeigt, das auf den Eiffelturm zufliegt, viral ging. Die Anzeige sollte die Wiederaufnahme von Flügen nach Paris bewerben, stieß jedoch bei vielen Menschen auf Unverständnis und Besorgnis, wie unter anderem die BBC am Donnerstag (16. Januar) berichtet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Angesichts der Ähnlichkeit zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York fordern viele Nutzer:innen auf sozialen Medien Konsequenzen für die Verantwortlichen hinter der Werbekampagne.

Anzeige

Anzeige

Kontroverse um PIA-Bildsprache: Die Reaktionen auf die Werbung

Die Werbung der PIA zeigt ein Flugzeug, das scheinbar auf den Eiffelturm zusteuert, und trägt den Slogan "Paris, wir kommen heute". Diese Darstellung löste in den sozialen Medien sofort Reaktionen aus, da sie bei vielen Menschen Erinnerungen an die verheerenden Anschläge vom 11. September wachrief.

Auch der pakistanische Journalist Omar Quraishi zeigte sich erschüttert und "wahrhaftig sprachlos" über die Werbekampagne der Fluggesellschaft: "Wissen sie nichts von der Tragödie des 11. Septembers, bei der Flugzeuge für Angriffe auf Gebäude eingesetzt wurden?", schrieb er auf seinem X-Account:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nutzer:innen fragten sich, ob die Anzeige eine Drohung sein soll oder, ob es sich um fehlendes Feingefühl des Marketings der Airline handelt. Die Empörung führte dazu, dass der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif eine Untersuchung der Angelegenheit anordnete. Auch der stellvertretende Premierminister Ishaq Dar äußerte Kritik an der Werbekampagne, wie die BBC meldet. Trotz der weitreichenden Reaktionen und der negativen Presse hat sich die Fluggesellschaft bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Anzeige

Anzeige

Paris-Kampagne ist nicht erster Skandal der pakistansichen Airline

Hintergrund der umstrittenen Werbung ist die Wiederaufnahme der Fluglinie nach Paris durch die pakistanische Airline. Anfang des Jahres 2025 hatte die Fluggesellschaft wieder Flüge in die französische Hauptstadt aufgenommen, wie sie auf ihrem offiziellen X-Account mitteilt:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die aktuelle Kontroverse ist nicht das erste Mal, dass Pakistan International Airlines in die Schlagzeilen gerät. Bereits 1979 veröffentlichte die Fluggesellschaft eine Anzeige mit einem Passagierflugzeug über den World-Trade-Center-Zwillingstürmen in New York, was ebenfalls für Aufsehen sorgte.

2017 geriet PIA in die Kritik, nachdem Personal eine Ziege opferte, um Unglück nach einem Flugzeugabsturz abzuwenden. Zwei Jahre später sorgte die Airline erneut für Diskussionen, als sie Flugbegleiter:innen aufforderte, Gewicht zu verlieren oder mit einem Flugverbot zu rechnen.