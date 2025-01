Klimaaktivistin Luisa Neubauer sieht klar die Erderwärmung im Zusammenhang mit Klimawandel als Hauptauslöser für die Großbrände in Kalifornien. Meteorologe Jörg Kachelmann widerspricht jedoch vehement.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Kalifornien toben die heftigsten Waldbrände in der Geschichte des Bundesstaates, die Zehntausende Menschen aus ihren Häusern vertreiben.

Umweltaktivistin Luisa Neubauer sieht den Klimawandel als Hauptgrund für die Feuer in den USA.

Wetterexperte Jörg Kachelmann widerspricht der Aktivistin und weist darauf hin, dass Waldbrände, in den wenigsten Fällen auf Dürren in Folge der Erderwärmung zurückzuführen sind.

Kalifornien steht in Flammen und Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer sieht den Klimawandel als Hauptgrund für die verheerenden Brände. Von der politischen Führung fordert sie einen Umschwung und den weiteren Abbau fossiler Energiequellen. Die Bilder aus Los Angeles - nach Neubauer ein Weckruf für die Klimakrise.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch die Brände in Los Angeles auf den Klimawandel zurückzuführen, sei laut Wetterexperte Jörg Kachelmann schlichtweg falsch und kritisiert die Aktivistin. Gerade Waldbrände seien in den meisten Fällen Folge von Brandstiftung und keine direkte Folge der Erderwärmung, so Kachelmann auf seinem X- Account.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Luisa Neubauer: Feuer in den USA macht Bedrohung durch Klimawandel klar

Die sich häufenden Waldbrände, Überschwemmungen und tödlichen Stürme sind aus Sicht der Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer ein dramatisches Warnsignal an die Politik, endlich mehr gegen die Erderhitzung zu unternehmen. "All das sind keine Zufälle, sondern Folge von weltweitem, politischem Versagen - bei dem auch Deutschland mitmacht", sagte Neubauer von der Bewegung Fridays for Future der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Bilder der verheerenden Brände in Kalifornien stünden symbolisch für eine Welt, die für immer Menschen zur Lebensgefahr wird. "Sie sollten die Spitzenkandidaten und den Wahlkampf wachrütteln, und zu einer echten Debatte über den Schutz vor der Klimakrise und den Ausstieg aus fossilen Energien anregen. Die Zeit ist jetzt."

Neubauer sagte, lange sei den jungen Menschen versprochen worden, dass richtiger Klimaschutz kommt, sobald die Katastrophen groß genug seien. Das entpuppe sich nun als schlechte Lüge. "Kalifornien steht in Flammen - ein Ereignis, dass nachweislich im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe steht. Davor wurde Valencia von Fluten überrollt, davor standen große Teile Deutschlands unter Wasser, vier Mal in 2024."

Anzeige

Anzeige

Noch nie sei so offensichtlich gewesen, wie gefährlich die Klimakatastrophe ist, und wie dringend Menschen, Lebensgrundlagen und Wirtschaftsräume vor ihr geschützt werden müssten.

"Es macht Angst zu sehen, wie wenig die Klimagefahren für Deutschland und die Welt bisher von den Spitzenkandidaten im Wahlkampf thematisiert werden. Scheinbar planen sie weite Teile der Gesellschaft für dumm zu verkaufen, und ihnen weiter einzureden, dass die Klimakrise uns schon in Ruhe lässt, wenn wir sie lange genug ignoriert haben."

Wetterexperte Kachelmann widerspricht Aktivistin Neubauer

Seit Beginn der Brände in Kalifornien versucht der Wetterexperte auf seinem X-Account über die Ursachen für Waldbrände dieser Art aufzuklären. Den direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Feuern in L.A. herzustellen sei laut Kachelmann falsch. "Mehr oder weniger alles, was Sie sich vorstellen, ist ein besseres Symbol für die Klimakrise", schreibt er in Reaktion auf Neubauers Post auf X.

Er unterstreicht, dass im Fall der Brände in den USA Brandstifter das Hauptproblem seien und nicht primär der Klimawandel: "Wie geschrieben, für Kalifornien ist das keine außergewöhnliche Dürre und es ist bei Brandstiftung plus Santa Ana völlig einerlei, ob es bis vor einer Woche geregnet hat. Es wäre halt schön, wenn man bei der Klimakrise Dinge zeigte, auch wenn sie nicht so spektakulär sind", schreibt er in einem Kommentar auf X.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Aktuelle Lage der Brände in Kalifornien

Mindestens 11 Tote, rund 10.000 zerstörte oder beschädigte Gebäude und milliardenschwere Sachschäden: Die Brände in und um die US-Westküsten-Metropole Los Angeles sind laut Präsident Joe Biden die verheerendsten in der Geschichte Kaliforniens.

Nach Angaben der Feuerwehr-Chefin von Los Angeles, Kristin Crowley, verbrannten allein im Viertel Pacific Palisades seit Dienstag (7. Januar) mehr als 5.300 Häuser. Beim sogenannten Eaton Fire nahe Pasadena wurden bis zu 5.000 Gebäude zerstört oder beschädigt, darunter Ein- und Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte.

In ganz Kalifornien sind laut Cal Fire derzeit 92 Waldbrände aktiv. Die Ursache der Feuer steht noch nicht fest. Es werde aber auch in Richtung Brandstiftung ermittelt, hieß es in Medienberichten.

Ein Ende der Brände ist nicht abzusehen, denn drei der Feuer konnten laut der Brandschutzbehörde Cal Fire bislang nur minimal oder gar nicht eingedämmt werden.